Κόσμος

Ιράν: κλέφτης τιμωρήθηκε με… ακρωτηριασμό δακτύλων

Σοκ προκαλεί η αναφορά της Διεθνούς Αμνηστίας. Εσπευσμένα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο άνδρας.. Τι αναφέρει η οργάνωση για όσα ισχύουν στο Ιράν.

Άνδρας που κρίθηκε ένοχος για κλοπή υπέστη ακρωτηριασμό των δακτύλων του αυτή την εβδομάδα στο Ιράν με τη χρήση γκιλοτίνας, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η Διεθνής Αμνηστία, καταγγέλλοντας αυτή την «τιμωρία ανείπωτης σκληρότητας».

Ο Πουγιά Τουραμπί, ηλικίας σχεδόν σαράντα ετών, διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αφού του έκοψαν τα δάκτυλα την 27η Ιουλίου, με παρόντες διάφορους αξιωματούχους και γιατρό της φυλακής Εβίν της Τεχεράνης, τόνισε η ΜΚΟ, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο. Σύμφωνα με την Αμνηστία, οι ιρανικές αρχές είχαν ήδη, την 31η Μαΐου, ακρωτηριάσει τα δάκτυλα άλλου κρατουμένου, του Σαγιέντ Μπαράτ Χουσεϊνί, χωρίς να του χορηγήσουν αναισθητικό.

Σε αυτόν τον τελευταίο δεν προσφέρθηκαν οι φροντίδες για την σωματική και ψυχική υγεία που απαιτούνταν για τον τραυματισμό και τις μολύνσεις που υπέστη και κρατείται σε απομόνωση στην Εβίν για να «αποτραπεί να γίνουν γνωστές η τιμωρία του και η κατάσταση της υγείας του».

Ο ακρωτηριασμός «είναι έγκλημα δυνάμει του διεθνούς δικαίου» και «όλοι όσοι συμμετείχαν στη λήψη των αποφάσεων και στην επιβολή αυτών των σωματικών τιμωριών πρέπει να προσαχθούν ενώπιον δίκαιων δικών», υπογράμμισε η Ντιάνα Ελταχάουι, υποδιευθύντρια του τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με την ίδια, άλλοι τουλάχιστον οκτώ φυλακισμένοι διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν τέτοιους ακρωτηριασμούς: «με την ατιμωρησία γενικευμένη στο Ιράν, ολοένα περισσότεροι άνθρωποι θα υφίστανται αυτή την τιμωρία ανείπωτης σκληρότητας εάν η διεθνής κοινότητα δεν αναλάβει δράση».

Τον Ιούνιο, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε την ανησυχία της για το ζήτημα, καλώντας το Ιράν να σταματήσει την επιβολή κάθε τέτοιας μορφής ποινικού κολασμού. Η Διεθνής Αμνηστία διευκρινίζει ότι οι δύο άνδρες μετήχθησαν στην Εβίν από φυλακές στην επαρχία ειδικά για την εκτέλεση των ποινών τους, που έγινε σε κλινική της φυλακής παρόντος γιατρού.

Τον Απρίλιο «εγκαταστάθηκε ειδική γκιλοτίνα στην Εβίν για τη συγκεντροποίηση των εκτελέσεων των ποινών ακρωτηριασμού που επιβάλλονται σε όλη τη χώρα», αναφέρει η μη κυβερνητική οργάνωση. Στο Ιράν, η ποινή του ακρωτηριασμού σημαίνει πως κόβονται τέσσερα δάκτυλα του δεξιού χεριού, όπως ορίζεται στον ιρανικό ποινικό κώδικα. Σύμφωνα με το Κέντρο Αμπντουραχμάν Μπορουμάντ, οι ιρανικές αρχές έχουν ακρωτηριάσει τα δάκτυλα τουλάχιστον 131 ανδρών από τον Ιανουάριο του 2000. Η εφαρμογή των ποινών αυτής της φύσης είναι λιγότερο συχνή τα τελευταία χρόνια μεν, αλλά, σύμφωνα με την κοινωνία των πολιτών, το Ιράν βιώνει το τρέχον διάστημα εντεινόμενη καταστολή, που σημαδεύεται από την αναζωπύρωση των εκτελέσεων και των συλλήψεων, ιδίως ανθρώπων της έβδομης τέχνης.

