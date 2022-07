Οικονομία

“Κινούμαι ηλεκτρικά”: Οδηγός για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος

Όσα πρέπει να γνωρίζεις για το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ερωτήσεις και απαντήσεις για τους όρους αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Χρήσιμες ερωτήσεις – απαντήσεις για το πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά» που επιδοτεί την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων παρέχει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με αρχικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη διεύθυνση https://kinoumeilektrika2.gov.gr/index.html

Υπενθυμίζεται ότι το ποσοστό επιδότησης για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου για τα φυσικά πρόσωπα είναι 30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, με μέγιστο ποσό επιδότησης τις 8.000 ευρώ ενώ παρέχεται επιπλέον επιδότηση 1000 ευρώ αν η αγορά συνοδεύεται με απόσυρση και άλλα 500 ευρώ για αγορά έξυπνου φορτιστή. Συνεπώς το μέγιστο ποσό της επιδότησης για φυσικά πρόσωπα μπορεί να φθάσει μέχρι 9.500 ευρώ.

Οι επιδοτήσεις για τα φυσικά πρόσωπα είναι:

έως 40% και με μέγιστο ποσό τις 3.000€ για την αγορά δικύκλων και τρικύκλων κατηγορίας L5e έως L7e (επαγγελματικά ηλεκτρικά τρίκυκλα και τα μικροαυτοκίνητα).

έως 30% και με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€ για την αγορά ηλεκτρικών δικύκλων κατηγορίας L1e έως L4e

40% για τα ηλεκτρικά ποδήλατα, με μέγιστο ποσό επιδότησης 800€.

Από τις ερωταπαντήσεις του υπουργείου προκύπτει μεταξύ άλλων ότι:

Το φυσικό πρόσωπο μπορεί να μεταπωλήσει το όχημα, που θα αποκτήσει με επιδότηση μετά από την παρέλευση ενός έτους και η εταιρία μετά την παρέλευση δυο ετών.

Κάθε ΑΦΜ δικαιούται να κάνει μια αίτηση είτε ως φυσικό πρόσωπο μόνο είτε ως εταιρία μόνο.

To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ.

Για να γίνει αποδεκτή η υποβολή της αίτησης καταβολής οικολογικού bonus μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να ζητήσετε από την αντιπροσωπεία να σας παραδίδει μια επίσημη προσφορά, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων της βασικής έκδοσης του μοντέλου.

Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά.

Δείτε παρακάτω όλες τις ερωταπαντήσεις:

