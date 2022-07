Πολιτική

Μπέρμποκ - Τσαβούσογλου: καβγάς για την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύγκρουση των Υπουργών Εξωτερικών Γερμανίας και Τουρκίας και για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον Οσμάν Καβαλά και την Συρία.

Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ προκάλεσε μια τεταμένη ανταλλαγή απόψεων στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τούρκο ομόλογό της Μεβλούτ Τσαβούσογλου, καλώντας την Τουρκία να "σεβαστεί" τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

"Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου όσον αφορά τον Οσμάν Καβαλά πρέπει να εφαρμοστεί", επέμεινε αναφερόμενη στον Τούρκο φιλάνθρωπο, που έχει καταδικαστεί σε ισόβια για πράξεις που ο ίδιος αρνείται.

"Παρότι είναι δύσκολο να το ακούσετε, αυτό πρέπει να λεχθεί", δήλωσε η επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, που προέρχεται από το κόμμα των Πρασίνων.

Η Μπέρμποκ, μετά από τις επαφές που είχε στην Αθήνα με τον Νίκο Δένδια, ύστερα από συνάντηση μιας ώρας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκίνησε την πρώτη της επίσκεψη στην Τουρκία, μεταβαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το Σάββατο θα βρεθεί στην Άγκυρα.

Οι υπεύθυνοι του Συμβουλίου της Ευρώπης έχουν ζητήσει επανειλημμένα από την Άγκυρα την "άμεση απελευθέρωση" του Οσμάν Καβαλά, έπειτα από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

"Γιατί η Γερμανία ενθαρρύνει όλες τις χώρες να αποκλείουν την Τουρκία από το Συμβούλιο της Ευρώπης;", απάντησε ο Τσαβούσογλου σε έντονο ύφος προτού απαριθμήσει τις χώρες οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του ευρωπαϊκού οργάνου για τα ανθρώπινα δικαιώματα: "Ελλάδα, Γαλλία, Νορβηγία, Γερμανία".

"Γιατί δεν το υπενθυμίζετε στην Ελλάδα, αλλά μόνο στην Τουρκία; Γιατί αναφέρετε τον Καβαλά; Επειδή τον χρησιμοποιείτε", συνέχισε ο Τσαβούσογλου κατηγορώντας εκ νέου τον επιχειρηματία και εκδότη ότι "χρηματοδότησε" τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις του 2013.

Η Μπέρμποκ προειδοποίησε επίσης για μια "προληπτική επίθεση" στη βόρεια Συρία.

"Μια νέα σύγκρουση θα προκαλούσε μόνο νέα δεινά στον πληθυσμό και η αστάθεια θα ωφελούσε το Νταές", επέμεινε η Γερμανίδα υπουργός χρησιμοποιώντας το αραβικό ακρωνύμιο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

"Η Τουρκία έχει το δικαίωμα να υπερασπίζεται τον εαυτό της, αλλά θα πρέπει να επιτίθεται μόνο στους εγκληματίες", επέμεινε η Μπέρμποκ αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι "η Τουρκία αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια τις τρομοκρατικές επιθέσεις του PKK", του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν.

Η Άγκυρα απειλεί εδώ και δύο μήνες ότι θα διεξαγάγει μια στρατιωτική επιχείρηση για να προασπίσει τα νότια σύνορά της.

Η Μπέρμποκ η οποία έφθασε στην Κωνσταντινούπολη προερχόμενη από την Αθήνα, είχε καλέσει την Τουρκία να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου, που "κανείς δεν έχει το δικαίωμα να την αμφισβητήσει".

Απαντώντας ο Τσαβούσογλου εκτίμησε ότι η "Γερμανία θα πρέπει να κρατήσει μια ισορροπημένη στάση όσον αφορά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου και να μην παίζει το παιχνίδι των ελληνικών και κυπριακών προκλήσεων και προπαγάνδας".

Ειδήσεις σήμερα:

Ευλογιά των πιθήκων: Ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη

Πύραυλος ίσως πέσει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο

“Κινούμαι ηλεκτρικά”: Οδηγός για την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικού οχήματος