Κοινωνία

Μετρό: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια για Πειραιά - Ποιοι σταθμοί κλείνουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προ των πυλών η λειτουργία της επέκτασης Γραμμής 3. Ποιοι είναι οι τρεις νέοι σταθμοί.



Προ των πυλών η λειτουργία της επέκτασης Γραμμής 3 του μετρό προς το λιμάνι και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με τα οριστικά δοκιμαστικά δρομολόγια να ξεκινούν από σήμερα ώστε όλα να είναι έτοιμα και να δοθεί στο επιβατικό κοινό τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Με την ολοκλήρωση του έργου και τη θέση σε λειτουργία και των σταθμών «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο» προβλέπεται αύξηση της συνολικής επιβατικής κίνησης στο δίκτυο του μετρό σε 132.000 πολίτες ημερησίως, μειώνοντας τόσο την κυκλοφορία των Ι.Χ. οχημάτων κατά 23.000 ημερησίως όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 120 τόνους ημερησίως. Σημειώνεται δε ότι ο συνολικός χρόνος από το λιμάνι μέχρι το αεροδρόμιο θα διανύεται με το μετρό σε μόλις 55 λεπτά. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι με την ολοκλήρωση του έργου, στον σταθμό Πειραιά προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό Συγκοινωνιακό Κέντρο, συνενώνοντας λειτουργικά δυο γραμμές μετρό (Γραμμές 1 και 3), το λιμάνι, τον προαστιακό σιδηρόδρομο και την επέκταση του τραμ προς Πειραιά (5,4 χλμ. μονής γραμμής και 12 σταθμοί), διευκολύνοντας έτσι τις μετεπιβιβάσεις μεταξύ όλων των μέσων μεταφοράς. Επιπλέον, η σύνδεση που θα προκύψει μεταξύ του λιμανιού του Πειραιά και του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» μέσω της Γραμμής 3 του μετρό, θα προσδώσει τόσο ιδιαίτερα αναπτυξιακά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά όσο και στην εθνική οικονομία γενικότερα.

Υπενθυμίζεται πως η επέκταση της Γραμμής 3 του μετρό «Αγία Μαρίνα-Πειραιάς» στο σύνολό της περιλαμβάνει σήραγγα μήκους 7,6 χλμ. και 6 νέους σύγχρονους σταθμούς (Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός, Νίκαια, Μανιάτικα, Πειραιάς και Δημοτικό Θέατρο) καθώς και επτά ενδιάμεσα φρέατα εξαερισμού. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 730.000.000 ευρώ σε περιοχές του Δήμου Πειραιά και των δήμων της ευρύτερης περιοχής (Νίκαια, Κορυδαλλός, Αγ.Βαρβάρα) που σήμερα έχουν έντονα προβλήματα κυκλοφορίας και χαμηλό επίπεδο εξυπηρέτησης από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Ήδη στις 6 Ιουλίου 2020 παραδόθηκαν προς χρήση στο επιβατικό κοινό οι 3 πρώτοι σταθμοί Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλός και Νίκαια.

Δοκιμαστικά δρομολόγια - Ποιοι σταθμοί κλείνουν

Τα προκαταρκτικά, δοκιμαστικά δρομολόγια της Γραμμής 3 του μετρό ενόψει της παράδοσης σε λειτουργία των τριών νέων σταθμών «Μανιάτικα», «Πειραιάς» και «Δημοτικό Θέατρο» έχουν ξεκινήσει εδώ και τρεις εβδομάδες ενώ τα οριστικά δοκιμαστικά δρομολόγια ξεκινούν σήμερα και αναμένεται να κρίνουν και την αρτιότητα της επέκτασης και να δώσουν το πράσινο φως για την εμπορική λειτουργία της γραμμής.

Ειδικότερα, από σήμερα Σάββατο 30/07/2022 έως και την Κυριακή 07/08/2022 και από τις 27 - 28/08/2022 οι σταθμοί του Μετρό «Νίκαια», «Κορυδαλλός» και «Αγ.Βαρβάρα» θα παραμείνουν κλειστοί και η Γραμμή 3 θα λειτουργεί στο τμήμα «Αεροδρόμιο - Αγ. Μαρίνα».

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του μετρό τίθενται σε ισχύ, λόγω της διενέργειας δυναμικών δοκιμών από τον επίσταθμο Αγ. Μαρίνας μέχρι το Δημοτικό Θέατρο, στο πλαίσιο της επικείμενης λειτουργίας της επέκτασης της Γραμμής προς Πειραιά. Οι επιβάτες κατά τα παραπάνω χρονικά διαστήματα θα εξυπηρετούνται στο τμήμα «Αγ. Μαρίνα - Νίκαια» από την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή «Χ50 Αγ. Μαρίνα - Νίκαια» με την χρονοαπόσταση των οχημάτων κατά τις ώρες αιχμής να είναι 6 λεπτά.

Πιο συγκεκριμένα, οι συρμοί θα εκτελούν συνεχή δοκιμαστικά δρομολόγια από τον σταθμό «Αγία Μαρίνα» μέχρι τον σημερινό τερματικό «Νίκαια» και στη συνέχεια περνώντας από τους νέους σταθμούς «Μανιάτικα», «Πειραιάς», «Δημοτικό Θέατρο» για να συνδεθεί η επέκταση με τους προηγούμενους 3 σταθμούς και κατ` επέκταση με το δίκτυο. Το σημαντικότερο στοιχείο που θα εξεταστεί είναι τα συστήματα που εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία της νέας επέκτασης. Παράλληλα γίνονται συνεχείς εργασίες που αφορούν στα μαζέματα και το καθάρισμα των σταθμών. Επίσης, στο λιμάνι του Πειραιά, στο επίπεδο του δρόμου, πάνω από τον σταθμό «Πειραιάς», γίνονται εντατικά έργα για να παραδοθεί και πάλι στην κυκλοφορία ο δρόμος στο τμήμα από την Καποδιστρίου μέχρι το σταθμό του Προαστιακού. Παράλληλα με τη λειτουργία της γραμμής θα αποδοθεί και η πλατεία στο Δημοτικό Θέατρο. Η πλατεία θα αποδοθεί στην αρχική της μορφή με τα μάρμαρα που είχε μιας και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα. Στην πλατεία θα υπάρχουν και σημεία με τη μορφή πηγαδιού τα οποία θα αναπαριστούν την λειτουργία του Ιπποδάμειου Συστήματος.

Οι τρεις νέοι σταθμοί

Οι τρεις νέοι σταθμοί αναμένεται να αλλάξουν τα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης. Ο σταθμός «Μανιάτικα» βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή και είναι απόσταση βολής από το Κερατσίνι.

Ο σταθμός «Πειραιάς» βρίσκεται σχεδόν κάτω από τον σημερινό σταθμό της Γραμμής 1 (Πειραιάς-Κηφισιά) και θα συντελέσει στο να γίνει το σημείο αυτό, ο μεγαλύτερος συγκοινωνιακός της Αττικής, διαθέτοντας 2 σταθμούς μετρό, προαστιακό, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραμ, και τα ακτοπλοϊκά καράβια.

Ο σταθμός «Δημοτικό Θέατρο» είναι ο νέος τερματικός σταθμός της Γραμμής 3. Βρίσκεται απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και το δημαρχείο. Εξυπηρετεί σχεδόν το σύνολο της πόλης του Πειραιά και ιδιαίτερα την εμπορική ζώνη μέχρι τη Γρηγορίου Λαμπράκη και το πασαλιμάνι. Θα συνδέεται επίσης με τη στάση Τραμ και πολλές λεωφορειακές γραμμές και γραμμές τρόλεϊ.

Με την έναρξη λειτουργίας των τριών νέων σταθμών αναμένεται να κοπούν αρκετές λεωφορειακές γραμμές σύνδεσης με τους Δήμους Νίκαιας και Κορυδαλλού, οι οποίοι όπως έγινε και σε άλλες επεκτάσεις, θα μετατραπούν σε διαδημοτικοί και τροφοδοτικοί προς τους σταθμούς Μετρό που εξυπηρετούν την περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Μπέρμποκ - Τσαβούσογλου: καβγάς για την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου

Ευλογιά των πιθήκων: Ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη

Πύραυλος ίσως πέσει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο