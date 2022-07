Ο Πάπας δηλώνει έτοιμος να παραιτηθεί, επειδή...

Κόσμος

Τι είπε σχετικά με τις εξελίξεις που σχετίζονται με την ηλικία και τα προβλήματα υγείας του. Τι είπε στον Καναδά για “γενοκτονία” σε οικοτροφεία της Εκκλησίας με παιδιά αυτόχθονων.

Ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε σήμερα ότι η προχωρημένη του ηλικία και η δυσκολία του στο περπάτημα οδηγούν σε μια νέα φάση στη θητεία του και επανέλαβε ότι θα είναι έτοιμος να παραιτηθεί κάποια μέρα εάν δεν μπορεί να ηγηθεί της εκκλησίας λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

«Δεν νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω να κάνω ταξίδια με τον ίδιο ρυθμό όπως πριν», δήλωσε ο Πάπας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της πτήσης ενώ επέστρεφε στη Ρώμη ύστερα από ταξίδι μίας εβδομάδας στον Καναδά.

Τους τελευταίους μήνες, ο 85χρονος Φραγκίσκος χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο ή μπαστούνι λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζει με το γόνατό του.

«Νομίζω ότι στην ηλικία μου και με αυτό τον περιορισμό, θα πρέπει να συγκρατηθώ λίγο για να μπορώ να υπηρετώ την Εκκλησία ή να αποφασίσω να αποχωρήσω», δήλωσε.

Ο Πάπας χαρακτηρίζει “γενοκτονία” όσα συνέβησαν σε οικοτροφεία της εκκλησίας στον Καναδά

Ο Πάπας Φραγκίσκος, ύστερα από ταξίδι μίας εβδομάδας στον Καναδά, όπου προχώρησε σε μια ιστορική κίνηση να ζητήσει "συγγνώμη" για τον ρόλο της εκκλησίας, δήλωσε ακόμη ότι αυτό που συνέβη σε οικοτροφεία, τα οποία διαχειρίζονταν η ρωμαιοκαθολική και άλλες εκκλησίες, με στόχο να αφομοιωθούν τα παιδιά αυτοχθόνων στον Καναδά, ήταν γενοκτονία.

Ο Πάπας ρωτήθηκε από αυτόχθονα Καναδό δημοσιογράφο για ποιο λόγο δεν χρησιμοποίησε τη λέξη "γενοκτονία" κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, και εάν θα δεχόταν ότι μέλη της εκκλησίας συμμετείχαν σε γενοκτονία.

«Είναι αλήθεια ότι δεν χρησιμοποίησα τη λέξη, γιατί δεν το σκέφθηκα. Αλλά περιέγραψα τη γενοκτονία. Ζήτησα συγγνώμη, ζήτησα συγχώρεση για τις ενέργειες αυτές, που ήταν γενοκτονία», δήλωσε ο ΠάπαςΦραγκίσκος.

«Το καταδίκασα αυτό, το να αρπάζονται παιδιά και να γίνεται προσπάθεια να τους αλλάξουν την κουλτούρα, τη νοοτροπία, να αλλάξουν τις παραδόσεις τους, μια φυλή, έναν ολόκληρο πολιτισμό», πρόσθεσε ο Πάπας.

Από το 1881 έως το 1996, πάνω από 150.000 παιδιά αυτοχθόνων διαχωρίστηκαν από τις οικογένειές τους και μεταφέρθηκαν σε οικοτροφεία. Πολλά αφέθηκαν να λιμοκτονούν και έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού και σεξουαλικής κακοποίησης, με την Επιτροπή Αλήθειας και Συμφιλίωσης του Καναδά να κάνει λόγο για «πολιτιστική γενοκτονία».

«Ναι, γενοκτονία είναι ένας τεχνικός όρος αλλά δεν τον χρησιμοποίησα διότι δεν το σκέφθηκα, αλλά περιέγραψα….ναι, είναι γενοκτονία, ναι, ναι, ξεκάθαρα. Μπορείτε να πείτε ότι δήλωσα πως ήταν γενοκτονία», είπε ο Ποντίφικας.

