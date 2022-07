Κόσμος

Τουρκία προς ΟΗΕ: Άδικη η απόφαση για την Κύπρο

Τι αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, σχολιάζοντας την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Άδικη και "μακριά από την πραγματικότητα" χαρακτηρίζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για παράταση της παραμονής της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο. Χαρακτηρίζει επίσης τις αναφορές για τα Βαρώσια ως "άσχετες με τα γεγονότα".

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, σε ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, ενώ μαινόταν ο καβγάς του Μεβλούτ Τσαβούσογλου με την ΥΠΕΞ της Γερμανίας μεταξύ άλλων για την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου, αναφέρονται τα εξής:

"Υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) σχετικά με την εν λόγω απόφαση. Η αποτυχία λήψης της συγκατάθεσης της ‘τδβκ’ κατά την παράταση της εντολής του ΟΗΕ αντίκειται στις καθιερωμένες πρακτικές του ΟΗΕ. Είναι επίσης παραβίαση των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού λαού. Η χώρα μας θα υποστηρίξει πλήρως τα βήματα που ανακοίνωσαν οι αρχές της ‘τδβκ’ για τη διόρθωση αυτής της αδικίας.

Η απόφαση του ΣΑ είναι, όπως πάντα, μια άδικη απόφαση αποκομμένη από την πραγματικότητα. Αγνοεί τον τουρκοκυπριακό λαό και τα κατοχυρωμένα δικαιώματά του και αγνοεί την απάνθρωπη και παράνομη απομόνωση αυτού του λαού. Είναι μια ασυνεπής και αντιφατική προσέγγιση ότι το Συμβούλιο προσπαθεί να επιβάλει ένα μοντέλο λύσης που δεν αντικατοπτρίζει πλέον τη βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για λύση, που δοκιμάζεται εδώ και σχεδόν μισό αιώνα και δεν έχει αποφέρει αποτελέσματα. Αυτή η προσέγγιση δεν εξυπηρετεί τη λύση, αλλά τη συνέχιση του status quo.

Οι αναφορές για τα Βαρώσια στην απόφαση είναι επίσης άσχετες με τα γεγονότα. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει πλήρως τα βήματα των αρχών της ‘τδβκ’ με σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στα Βαρώσια. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς το Συμβούλιο Ασφαλείας και τη διεθνή κοινότητα να επικεντρωθούν στις πραγματικότητες στο νησί και να επιβεβαιώσουν τα κατοχυρωμένα δικαιώματα του ‘τουρκοκυπριακού λαού’, δηλαδή την κυριαρχική του ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς"

