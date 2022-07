Οικονομία

Προαστιακός: Προχωρά η επέκταση σε Ραφήνα και Λαύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή μήκους 32 χλμ. θα συνδέει τα λιμάνια της Ανατολικής Αττικής με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.



Αναπτυξιακή δυναμική δημιουργούν τα έργα της σιδηροδρομικής διασύνδεσης των λιμένων Λαυρίου και Ραφήνας που προωθεί η ΕΡΓΟΣΕ, ενισχύοντας περαιτέρω το προφίλ της Αττικής, ως σημαντικού συγκοινωνιακού κόμβου.

Τα δύο αυτά έργα που θα συνδέουν τα λιμάνια της Ανατολικής Αττικής με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσω νέων προαστιακών γραμμών, είναι συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ και εντάσσονται στο μεγάλο πρόγραμμα υποδομών που υλοποιεί η ΕΡΓΟΣΕ με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διαγωνισμοί για το σύνολο των κομβικών σιδηροδρομικών έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, ύψους 4 δισ. ευρώ, έχουν ήδη περάσει στη δεύτερη φάση που αφορά στη διενέργεια του διαλόγου με τους υποψήφιους αναδόχους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες την Παρασκευή 29 Ιουλίου έγινε ένα ακόμη πολύ σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Συγκεκριμένα, το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης για τους 6+1 τεχνικούς συμβούλους των έργων του Ανταγωνιστικού Διαλόγου.

Πρόκειται για μια σειρά διαγωνισμών που θα εξασφαλίσουν την παρουσία εξειδικευμένων συμβούλων σε όλα τα στάδια της υλοποίησης των έργων.

Τα έργα επέκτασης του Προαστιακού στο Λαύριο και την Ραφήνα εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό της ΕΡΓΟΣΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την ουσιαστική αναβάθμιση του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου, ενισχύοντας τον στρατηγικό ρόλο των λιμενικών υποδομών της χώρας.

Λαύριο

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου για την κατασκευή νέας προαστιακής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα από τον κόμβο Κορωπίου έως το Λαύριο και τη σύνδεση του λιμένα με το τρένο, ανέρχεται σε 391 εκατ. ευρώ.

Η νέα σιδηροδρομική γραμμή μήκους 32 χλμ. θα είναι διπλή στο μεγαλύτερο μήκος της, ηλεκτροκινούμενη και εφοδιασμένη με σύγχρονα συστήματα αμφίδρομης σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση και ETCS επιπέδου 1.

Στη χάραξη του Νέου Προαστιακού Σιδηρόδρομου από το Κορωπί έως το λιμάνι του Λαυρίου προβλέπονται δύο σιδ. σταθμοί, ένας στο Μαρκόπουλο και ο Τερματικός στο Λαύριο, καθώς και επτά σιδηροδρομικές στάσεις στους οικισμού ΒΙΟ.ΠΑ Καλυβίων, Καλυβίων, Κουβαρά, Κερατέας, Δασκαλειού, Καλοπήγαδου και Λαυρίου. Σε κάθε περίπτωση, η οριστική χωροθέτηση των στάσεων θα πραγματοποιηθεί κατά την διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, λαμβανομένου υπόψη των αναγκών του δικτύου μεταφορών.

Ραφήνα

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου για την κατασκευή νέας προαστιακής γραμμής μήκους 17 χλμ. που θα συνδέει την πόλη και το λιμάνι της Ραφήνας με το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο ανέρχεται σε 309 εκατ. ευρώ. Για την σύνδεση της σιδηροδρομικής προαστιακής γραμμής με το λιμάνι της Ραφήνας έχουν εξετασθεί και μελετηθεί από την ΕΡΓΟΣΕ δύο εναλλακτικές χαράξεις:

1η Εναλλακτική

Η σύνδεση της προαστιακής στάσης Παλλήνης μέσω του σιδηροδρομικού διαδρόμου της οδού Σταυρού -Ραφήνας με το λιμάνι της Ραφήνας.

2η Εναλλακτική

Η απευθείας σύνδεση του λιμένα της Ραφήνας με το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος( Βόρεια έξοδος αεροδρομίου).

Χρ. Βίνης: Σε τροχιά υλοποίησης σημαντικά έργα που θα αναδιαμορφώσουν πλήρως το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ, κ. Χρήστο Βίνη, «η ΕΡΓΟΣΕ, προχωρώντας σε στρατηγικής σημασίας κινήσεις, κατάφερε να ξεπεράσει χρόνια εμπόδια και να θέσει σε τροχιά υλοποίησης σημαντικά έργα, τα οποία πρόκειται να αναδιαμορφώσουν πλήρως το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Στο σύνολο τους συνιστούν έργα με σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη χώρα μας, που αναβαθμίζουν την ανταγωνιστικότητα των λιμένων και της ελληνικής οικονομίας.

Το σημαντικό όμως είναι τα έργα αυτά να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν γρήγορα προκειμένου να γίνει αισθητό το αποτύπωμά τους. Για το λόγο αυτό, η ΕΡΓΟΣΕ επέλεξε τη μέθοδο του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης, αλλά και η διαφάνεια και ο έλεγχος σε κάθε φάση των έργων, από τη δημοπράτηση μέχρι την κατασκευή.

Με την ολοκλήρωση των έργων του ανταγωνιστικού διαλόγου, ο σιδηρόδρομος θα λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ των μεγαλύτερων λιμένων και αερολιμένων της χώρας, όπως σε κάθε σύγχρονη χώρα».

Οφέλη

Με την υλοποίηση των νέων σιδηροδρομικών γραμμών ολοκληρώνεται ο στόχος για την ανάπτυξη προαστιακού σιδηρόδρομου στην Αττική. Η επέκταση του δικτύου του προαστιακού σιδηροδρόμου μέχρι το Λαύριο και τη Ραφήνα είναι κρίσιμη, όχι μόνο για την ολοκλήρωση των βασικών υποδομών μαζικής μεταφοράς και ειδικότερα του δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική, αλλά και για την επίτευξη των βασικών στόχων του πολεοδομικού, χωροταξικού, συγκοινωνιακού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού των περιοχών από όπου διέρχονται οι γραμμές.

Η σχεδιαζόμενη επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου προς το Λαύριο και την Ραφήνα, θα εξυπηρετήσει τους οικισμούς της Ανατολικής Αττικής και θα στηρίξει περαιτέρω την ανάπτυξη και αναβάθμιση της περιοχής και της ποιότητας ζωής.

Επιπλέον η ολοκλήρωση της επέκτασης του Προαστιακού σιδηροδρόμου μέχρι το Λαύριο και την Ραφήνα, θα προσφέρει στα δύο λιμάνια πρόσβαση υψηλού επιπέδου με μέσο μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς και σύνδεση με το Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», στηρίζοντας και ενισχύοντας σημαντικά τον τουρισμό.

Σε όλους τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στάσεις των δύο γραμμών προβλέπεται χώρος στάθμευσης, ώστε να εξυπηρετούνται ευρύτερες ζώνες οικιστικής ανάπτυξης με δυνατότητα πρόσβασης με αυτοκίνητο ή με άλλο τοπικό μέσο μαζικής μεταφοράς.

Ειδήσεις σήμερα:

Μετρό: Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια για Πειραιά - Ποιοι σταθμοί κλείνουν

Μπέρμποκ - Τσαβούσογλου: καβγάς για την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου

Ευλογιά των πιθήκων: Ο πρώτος θάνατος στην Ευρώπη