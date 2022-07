Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: ένα από τα 7 κορυφαία ματς της Ευρώπης

Το "ντέρμπι των αιωνίων" κατέχει μια θέση στην λίστα των αγώνων με την μεγαλύτερη "αντιπαλότητα", στον οποίο υπάρχουν και αγγλικοί, ιταλικοι, ισπανικοι και πορτογαλικοι αγώνες.

Το ελληνικό clasico, το "ντέρμπι των αιωνίων", ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, είναι μία από τις επτά ευρωπαϊκές αναμετρήσεις με την μεγαλύτερη αντιπαλότητα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «BeSoccer», σε θέμα της, για τις κορυφαίες «αντιπαλότητες» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

«Υπάρχουν πολλές σκληρές... αντιπαλότητες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αυτοί οι αγώνες, λέγεται ότι αξίζουν περισσότερο από τρεις βαθμούς, αφού σίγουρα δεν προκαλούν όλα τα ματς τόσο έντονα συναισθήματα. Σαφώς, υπάρχουν ορισμένοι αγώνες που προκαλούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και πυροδοτούν πιο συναισθηματικές αντιδράσεις -είτε θετικές είτε αρνητικές- από τους φιλάθλους», αναφέρει η ιστοσελίδα.

«Σίγουρα υπάρχουν κάποιες αντιπαλότητες στο ποδόσφαιρο που θεωρούνται οι πιο κλασικές, μακροχρόνιες μάχες που παραμένουν όλα αυτά τα χρόνια, είτε επειδή ιστορικά οι ομάδες μάχονται μεταξύ τους για μια θέση, είτε επειδή οι ομάδες προσφέρουν μοναδική εμπειρία, έντονες και μοναδικές ποδοσφαιρικές στιγμές. Ας δούμε τις μεγαλύτερες... αντιπαλότητες στο ευρωπαϊκό παγκόσμιο ποδόσφαιρό», προσθέτει:

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ vs Λίβερπουλ: «Αυτό είναι ένα παιχνίδι που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον όχι μόνο για τους οπαδούς των ομάδων, αλλά και για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου συνολικά. Ένα κλασικό ντέρμπι όλων των εποχών μεταξύ των δύο κορυφαίων αγγλικών συλλόγων, που παραδοσιακά μάχονται για τρόπαια. Είναι κυριολεκτικά αδύνατο να σκεφτούμε ποδοσφαιρικές αντιπαλότητες και να μην συμπεριλάβουμε τον απόλυτο ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των δύο».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ vs Μάντσεστερ Σίτι: «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει και άλλους «εχθρούς» εκτός από την Λίβερπουλ. Η Μάντσεστερ Σίτι είναι επίσης μεγάλος αντίπαλος της Γιουνάιτεντ και κάθε φορά που συναντώνται αυτοί οι δύο, παρακολουθούμε το «Ντέρμπι του Μάντσεστερ» - μια κόντρα μεταξύ δύο ομάδων που παίζουν σε γήπεδα που απέχουν μόλις 4 μίλια μεταξύ τους»!

Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός: «Οι αιώνιοι «εχθροί» της ελληνικής ποδοσφαιρικής σκηνής! Ένας ανταγωνισμός που πηγαίνει πίσω στην Ιστορία, αντικατοπτρίζοντας συγκρουόμενες αξίες, παραδόσεις και κοινωνικά ερείσματα. Ένας ανταγωνισμός που αφορούσε και την μάχη μεταξύ της εργατικής και της ανώτερης τάξης, του Πειραιά εναντίον της Αθήνας. Και ενώ αυτές οι ιστορικές, κοινωνικές και παραδοσιακές διαφορές έχουν... ξεθωριάσει, η αντιπαλότητα μεταξύ των φιλάθλων των δύο συλλόγων παραμένει έντονη».

Μπαρτσελόνα vs Ρεάλ Μαδρίτης: «Είναι αρκετά ασφαλές να πούμε ότι το να μιλάμε για αντιπαλότητες χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στο απόλυτο ντέρμπι, μεταξύ των δύο καλύτερων ισπανικών ποδοσφαιρικών συλλόγων, απλά δεν είναι δυνατό. Το περίφημο "El Clasico" -η μάχη μεταξύ Μπαρελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης- είναι ένα από τα πιο αναμενόμενα παιχνίδια στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Ενώ ο όρος «El Clasico» χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τον αγώνα των ομάδων στο ισπανικό πρωτάθλημα, σήμερα χρησιμοποιείται για να αναφέρεται σε οποιονδήποτε αγώνα μεταξύ των δύο συλλόγων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κρατούν τη Μπαρτσελόνα και την Ρεάλ Μαδρίτης... χώρια. Πολιτικοί διαχωρισμοί, ιστορία και κοινωνικές αξίες. Οι δύο ομάδες κοντράρονται μεταξύ τους για τρόπαια, κύπελλα, θέσεις και για τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Σημειωτέον, τόσο η Μπαρτσελόνα όσο και η Ρεάλ Μαδρίτης έχουν αποκτήσει ιστορικά τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιριστές στον κόσμο»!

Λάτσιο vs Ρόμα: «Αυτό είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της Ιταλίας στο ποδόσφαιρο, το γνωστό "Derby della Capitale", η αιώνια μάχη μεταξύ των δύο κορυφαίων ποδοσφαιρικών συλλόγων της χώρας, που μεταξύ άλλων, μοιράζονται το ίδιο γήπεδο - το Stadio Olimpico - που απλώς προσθέτει την περιφρόνηση. και εχθρότητα που νιώθουν οι οπαδοί της μιας ομάδας απέναντι στους οπαδούς της άλλης ομάδας! Κάθε φορά που η Λάτσιο αντιμετωπίζει την Ρόμα, έχουμε μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις, που εκτείνεται σε κάτι περισσότερο από το ποδόσφαιρο, καθώς είναι επίσης, μια κοινωνική «μάχη» μεταξύ της Λάτσιο της ανώτερης τάξης και της Ρόμα της εργατικής τάξης».

Μίλαν vs Ίντερ: «Ακριβώς όπως η Ρόμα και η Λάτσιο, η Μίλαν και η Ίντερ είναι επίσης ένα δίδυμο με εξαιρετικό ενδιαφέρον, όταν παίζουν μεταξύ τους. Η αντιπαλότητα των δύο συλλόγων έχει τις ρίζες της πίσω στην Ιστορία, αλλά διαιωνίζεται στον χρόνο καθώς οι δύο σύλλογοι μοιράζονται επίσης το ίδιο γήπεδο, αποκαλώντας το, «σπίτι». Και μιλάμε για το Σαν Σίρο, όπου οι μεγάλες αναμετρήσεις των δύο έχουν προσφέρει συναρπαστικές ποδοσφαιρικές στιγμές».

Μπενφίκα vs Πόρτο: «Το πορτογαλικό ποδόσφαιρο, βλέπει την... ζέστη του να ανεβαίνει όταν η Μπενφίκα συναντά την Πόρτο, αυτό που είναι κοινώς γνωστό ως «O Classico»! Είναι η αντιπαλότητα μεταξύ νότου και βορρά, ένα ντέρμπι μεταξύ της παραδοσιακά κυρίαρχης Μπενφίκα και της πιο πρόσφατα ανερχόμενης, Πόρτο, μια σύγκρουση μεταξύ δύο κορυφαίων συλλόγων στην χώρα που μάχονται για την κυραρχία».

