Τεχνολογία - Επιστήμη

“MyPhoto” και ψηφιακός ταχογράφος έρχονται στο gov.gr

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος στις εκτυπώσεις φωτογραφιών και στην ταλαιπωρία επαγγελματιών οδηγών. Πώς θα λειτουργούν οι νέες εφαρμογές.



Ο ψηφιακός ταχογράφος και το MyPhoto.gov.gr περιλαμβάνονται στις δράσεις που ετοιμάζει το προσεχές διάστημα το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπως τόνισε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Λεωνίδας Χριστόπουλος, «στο προσεχές διάστημα θα είναι διαθέσιμες δύο ακόμα υπηρεσίες. Η ψηφιακή έκδοση κάρτας ταχογράφου που θα διευκολύνει ουσιαστικά τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι πλέον θα την εκδίδουν εύκολα και γρήγορα μέσω του gov.gr. Κατά δεύτερον, το MyPhoto.gov.gr, μια οριζόντια εφαρμογή που θα αφορά σε όλα τα κρατικά έγγραφα, όπου απαιτείται φωτογραφία και θα διευκολύνει επαγγελματίες φωτογράφους, αλλά και πολίτες. Είναι μείζονος σημασίας το γεγονός ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, ξετυλίγοντας το νήμα του οράματος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει τεθεί σε στέρεες βάσεις και έχει αποκτήσει μια εξαιρετική δυναμική, η οποία για πρώτη φορά προσφέρει στη χώρα μας τη δυνατότητα να γίνει μέρος του διεθνούς ψηφιακού γίγνεσθαι».

Ειδικότερα, όσον αφορά στον ψηφιακό ταχογράφο αναμένεται να μπει σε παραγωγική λειτουργία στο gov.gr η διαδικασία έκδοσης κάρτας για τους επαγγελματίες οδηγούς. Με την κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ταυτοποιείται ο οδηγός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και επιτρέπεται η αποθήκευση δεδομένων σχετικά με τη δραστηριότητα του διασφαλίζοντας με αυτό τρόπο την οδική ασφάλεια. Με τη συγκεκριμένη εφαρμογή οι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδώσουν γρήγορα την κάρτα, αποτελεσματικά και χωρίς πήγαινε - έλα στις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών.

Η εφαρμογή MyPhoto.gov.gr

Τα κρατικά έγγραφα που απαιτούν φωτογραφία του πολίτη (πχ άδεια οδήγησης) θα υποστηριχθούν οριζόντια από τη δημιουργία της εφαρμογής MyPhoto.gov.gr που θα απευθύνεται σε επαγγελματίες φωτογράφους και θα βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Με αυτή την πλατφόρμα οι φωτογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα μεταφόρτωσης των φωτογραφιών των πολιτών στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) ενώ οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να «κατεβάσουν» τα ψηφιακά αρχεία ή/και να δώσουν το δικαίωμα στις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες να τα χρησιμοποιήσουν.

Σε 15 ημέρες περίπου 1000 ψηφιακές μεταβιβάσεις οχημάτων

Η ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος που έχει προστεθεί στην υπηρεσία των πολιτών, είναι μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία που γίνεται με ένα κλικ και ολοκληρώνεται μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή. Μάλιστα, όπως υπογράμμισε ο κ. Χριστόπουλος «η ψηφιακή μεταβίβαση οχήματος, είναι μια ακόμα δράση που υλοποιήσαμε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ.), μέσω της προγραμματικής συμφωνίας των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία διευκολύνει σημαντικά τη ζωή των συμπολιτών μας. Απόδειξη το γεγονός ότι μέσα σε 15 ημέρες έχουν ήδη γίνει ψηφιακά περίπου 1000 μεταβιβάσεις οχημάτων.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες ολοκληρωμένες δράσεις των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών για την ψηφιοποίηση και την απλούστευση διαδικασιών για ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων, αυτές είναι:

Προσωρινή άδεια οδήγησης

Ανανέωση άδειας οδήγησης

Αντίγραφο άδειας οδήγησης

Αντικατάσταση άδειας οδήγησης

Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας οχήματος

Υπολογισμός τελών για μεταβίβαση οχήματος

OpenCar (Πρόκειται για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να αναζητούν πληροφορίες σχετικά με οχήματα τα οποία διαθέτουν πινακίδες που έχουν εκδοθεί στην Ελλάδα)

Μάλιστα, οι προσωρινές άδειες οδήγησης από τις 11/5/2020 αριθμούν περίπου τις 400.000, οι ανανεώσεις αδειών οδήγησης - από 13/12/2021 αγγίζουν περίπου τις 20.000, ενώ έχουν καταγραφεί 30.000 αντίγραφα αδειών οδήγησης από 27/5/2021 και 10.000 αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας οχημάτων από 13/12/2021.

Ειδήσεις σήμερα:

Χειροπέδες σε αστυνομικό για ασέλγεια σε ανήλικη με… “άρωμα” πορνογραφίας

Πύραυλος ίσως πέσει στην Ελλάδα το Σαββατοκύριακο

Ιράν: κλέφτης τιμωρήθηκε με… ακρωτηριασμό δακτύλων