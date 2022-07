Κοινωνία

Χειροπέδες σε αστυνομικό για ασέλγεια σε ανήλικη με… “άρωμα” πορνογραφίας

Οι "επαφές", το προφίλ στα social media και οι "πορνογραφικές περιστάσεις". Ο ένστολος φέρεται ότι είχε "απλώσει χέρι" σε ακόμη ένα ανήλικο κορίτσι.

Χειροπέδες σε αστυνομικό που υπηρετεί σε νησί, πέρασαν στελέχη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Προηγήθηκε η καταγγελία ενός 14χρονου κοριτσιού και των γονιών του, για ασελγείς πράξεις κατ΄ εξακολούθηση, αλλά και για πορνογραφικές προεκτάσεις στην "αρρωστημένη σχέση" του 52χρονου ένστολου με την ανήλικη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει καταγγελία για βιασμό, αλλά για ασέλγεια κατ΄ εξακολούθηση, ωστόσο σε ανάρτηση του ο Τάκης Θεοδωρικάκος κάνει λόγο για βιασμό της ανήλικης απο τον αστυνομικό.

«Δεν υπάρχει θέση στην ΕΛ.ΑΣ για επίορκους, για τους ελάχιστους που δεν τιμούν τη στολή τους. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας συνέλαβε έναν αστυνομικό για βιασμό ανηλίκου. Συμβάλλει έτσι στη διαφάνεια και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της ΕΛ.ΑΣ στην κοινωνία», αναφέρει σε ανάρτηση του στα social media, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αναφέρει:

«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη απογευματινές ώρες χθες, Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, κατόπιν εντάλματος σύλληψης, αστυνομικός κατηγορούμενος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους που συμπλήρωσαν τα 12 και όχι τα 15 έτη, κατάχρηση ανηλίκων σε γενετήσιες πράξεις και προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους.

Προηγήθηκε καταγγελία ανήλικης και των γονέων αυτής, σύμφωνα με την οποία ο αστυνομικός, εκμεταλλευόμενος την ιδιότητά του ως προπονητής αθλήματος, προέβη τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022 σε κατ΄επανάληψη γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη ενώ τουλάχιστον από τον Μάιο του 2022, κάνοντας χρήση προφίλ σε διαδικτυακή εφαρμογή επιχειρούσε συστηματικά να παρασύρει την ανήλικη σε πορνογραφικές παραστάσεις.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε σχετική δικογραφία, στο πλαίσιο της οποίας παραγγέλθηκε η εξέταση της ανήλικης από ιατροδικαστή ενώ επιπλέον κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι ο ανωτέρω είχε προβεί σε άσεμνες χειρονομίες (θωπεία) σε βάρος ακόμη μίας ανήλικης.

Ακολούθησαν έρευνες στην οικία και σε οχήματά του, όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιντεοκάμερες, tablet, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης κ.α.).

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε σχετικό ένταλμα δυνάμει του οποίου συνελήφθη ο αστυνομικός.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».

