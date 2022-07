Life

Ο Μπεν Άφλεκ επιστρέφει ως... Μπάτμαν

Ποιος συνάδελφος του και πως "πρόδωσε" την επιστροφή του Μπεν Άφλεκ στον ρόλο του μασκοφόρου ήρωα.



Ο Μπεν Άφλεκ είναι έτοιμος να φορέσει ξανά τη στολή του Mπάτμαν για το sequel της Warner Bros/DC «Aquaman and the Lost Kingdom», όπως αποκάλυψε ο Τζέισον Μομόα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Επανένωση» γράφει ο Μομόα στο Instagram δημοσιεύοντας μία κοινή φωτογραφία με τον Αφλεκ. «Mπρους και Άρθουρ. Σε αγαπώ και μου έλειψες…. Διασκεδάσαμε πολύ. Έρχονται υπέροχα πράγματα στο AQUAMAN 2».

Σύμφωνα με το Deadline το «Aquaman 2» είναι προγραμματισμένο να κάνει πρεμιέρα στις 17 Μαρτίου 2023 σε σενάριο του Ντέιβιντ Λέσλι Τζόνσον - ΜακΓκόλντρικ (David Leslie Johnson-McGoldrick ) και με την Αμπερ Χερντ (Amber Heard) να επιστρέφει μαζί με τους Πάτρικ Γουίλσον (Patrick Wilson), Yahya Abdul-Mateen II, Ντολφ Λούντγκρεν (Dolph Lundgren), Νικόλ Κίντμαν (Nicole Kidman).

