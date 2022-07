Κόσμος

Ουκρανία - Ζελένσκι: “Ηθελημένο ρωσικό έγκλημα πολέμου” ο βομβαρδισμός της φυλακής

Η Βόρεια Μακεδονία στέλνει άρματα μάχης. Η Ρωσία σχεδιάζει δημοψηφίσματα στις περιοχές της νότιας Ουκρανίας. Στάση πληρωμών "βλέπει" ο S&P.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε «ηθελημένο ρωσικό έγκλημα πολέμου» τον βομβαρδισμό φυλακής στο ανατολικό τμήμα της χώρας του, που είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν «πάνω από 50» αιχμάλωτοι πολέμου.

«Έλαβα σήμερα πληροφορίες για την επίθεση των δυνάμεων κατοχής στην Ολένιβκα (σ.σ.: όπου βρίσκεται η φυλακή), στην περιφέρεια Ντανιέτσκ. Πρόκειται για ηθελημένο ρωσικό έγκλημα πολέμου, για ηθελημένη μαζική δολοφονία ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου. Πάνω από 50 νεκροί», είπε κατά τη διάρκεια του μαγνητοσκοπημένου καθημερινού διαγγέλματός του ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους.

Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε ότι η Ουκρανία έπληξε την φυλακή σε έδαφος που τελεί υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών στην περιφέρεια Ντονέτσκ, με συστήματα ρουκετών HIMARS που έχει προμηθευτεί από τις ΗΠΑ

Ο ηγέτης των υποστηριζόμενων από τη Ρωσία αυτονομιστών Ντενίς Πουσίλιν δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax, πως στη φυλακή που βρίσκεται στην Ολενίβκα στη γραμμή του μετώπου, βρίσκονταν 193 άτομα και πως δεν υπάρχουν ξένοι μεταξύ των κρατουμένων. Ο Πουσίλιν δήλωσε στο ρωσικό δίκτυο Russia 24 πως οι ουκρανικές αρχές "έδωσαν την εντολή να εξοντωθούν εκείνοι (μεταξύ των κρατουμένων) που ήταν αυτόπτες μάρτυρες" σε εκτελέσεις που διαπράχθηκαν, όπως είπε, από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Βρετανία Η Ρωσία σχεδιάζει δημοψηφίσματα στις περιοχές της νότιας Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, ο βρετανικός στρατός ανακοίνωσε ότι οι διορισμένες από τη Ρωσία αρχές σε εδάφη της νότιας Ουκρανίας που μόλις κατακτήθηκαν υφίστανται πιέσεις και πιθανόν να ετοιμάζονται για τη διενέργεια δημοψηφισμάτων για την ένταξή τους στη Ρωσία αργότερα φέτος.

«Οι τοπικές αρχές πιθανόν αναγκάζουν τους κατοίκους να αποκαλύψουν προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να καταρτίσουν εκλογικούς καταλόγους», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας μέσω Twitter.

Η Ρωσία θεωρεί ότι αυτές οι κατεχόμενες περιοχές τελούν υπό «προσωρινή στρατιωτική και μη στρατιωτική διοίκηση».

Η Ουκρανία πιθανόν απώθησε ρωσικές επιθέσεις μικρής κλίμακας που εξαπολύονται από την πρώτη γραμμή κοντά στο Ντονέτσκ στην περιοχή του Ντονμπάς, ενώ στην περιοχή της Χερσώνας, η Ρωσία έχει πιθανόν στήσει δύο πλωτές γέφυρες και ένα σύστημα μεταφοράς με πλοία ως αντιστάθμισμα για τις γέφυρες της περιοχής που υπέστησαν ζημιές στα πρόσφατα πλήγματα, σύμφωνα με την ενημέρωση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Η Βόρεια Μακεδονία στέλνει άρματα μάχης Τ-72

Η Βόρεια Μακεδονία, το νεότερο κράτος-μέλος του NATO, αποφάσισε να στείλει αρκετά κύρια άρματα μάχης σοβιετικού σχεδιασμού στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, καθώς τα Σκόπια ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε εκσυγχρονισμό του υλικού των ενόπλων τους δυνάμεων.

Η βαλκανική χώρα σκοπεύει να αποκτήσει νέα άρματα μάχης για να εξασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, εξήγησε το υπουργείο Άμυνας.

Αυτό επιτρέπει να σταλούν αρκετά κύρια άρματα μάχης —ο αριθμός τους δεν διευκρινίστηκε— στην Ουκρανία. Κανονικά τα Σκόπια θα τα έθεταν εκτός υπηρεσίας, αλλά το Κίεβο τα χρειάζεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η Βόρεια Μακεδονία διαθέτει περίπου τριάντα άρματα μάχης T-72, σοβιετικού σχεδιασμού. Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης από το πρακτορείο ειδήσεων Makfax εικονίζει ορισμένα από τα άρματα αυτά καθώς μεταφέρονταν με φορτηγά κοντά στα σύνορα με τη Βουλγαρία.

Ουκρανία: Ο S&P μειώνει το αξιόχρεο του ουκρανικού δημοσίου, θεωρεί «σχεδόν σίγουρη» τη στάση πληρωμών

Ο οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας S&P μείωσε χθες Παρασκευή κατά τρεις μονάδες το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ουκρανίας, στη βαθμίδα CC, κρίνοντας ότι η συμφωνία που κλείστηκε πρόσφατα με αρκετές δυτικές χώρες για την επιμήκυνση των δανειακών υποχρεώσεων του Κιέβου ισούται με «σχεδόν σίγουρη» στάση πληρωμών.

«Η Ουκρανία ζήτησε από τους ξένους πιστωτές της να επιμηκύνουν κατά 24 μήνες τις πληρωμές για το σύνολο του εξωτερικού της χρέους», υπογραμμίζει ο S&P σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε. «Έπειτα από το αίτημα αυτό, η άποψή μας είναι ότι η κήρυξη στάσης πληρωμών του χρέους που είναι εκπεφρασμένο σε ξένα νομίσματα είναι σχεδόν βέβαιη», διευκρινίζει ο οίκος αξιολόγησης.

Όμιλος δυτικών πιστωτών του Κιέβου —συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου— ενέκρινε την 20ή Ιουλίου την αναβολή της πληρωμής τόκων του ουκρανικού χρέους κατόπιν ουκρανικού αιτήματος, παροτρύνοντας και τους υπόλοιπους ξένους πιστωτές που διακρατούν χρέος της χώρας να κάνουν το ίδιο.

Η νέα αξιολόγηση συνοδεύεται από αρνητική προοπτική, κάτι που αντανακλά «την άποψή μας ότι η Ουκρανία (...) θα θέσει σε εφαρμογή τα σχέδιά της να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της, κάτι που θεωρούμε στάση πληρωμών», προσθέτει ο S&P.

Ο οίκος είχε ήδη υποβαθμίσει το αξιόχρεο της Ουκρανίας την 27η Μαΐου σε CCC+, επίσης με αρνητική προοπτική, εξαιτίας «των σοβαρών επακόλουθων της ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης», εξηγώντας πως προεξοφλούσε ότι «η ρωσοουκρανική στρατιωτική σύρραξη θα παραταθεί».

Ο στρατός της Ρωσίας εισέβαλε στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

