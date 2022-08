Τοπικά Νέα

Γυναίκα κάνει “κόλαση” την ζωή της νέας συντρόφου του εν διαστάσει συζύγου της

Πως “μπλέκονται” τέσσερις εν διαστάσει σύζυγοι. Οι φωτογραφίες με προσωπικές στιγμές, οι απειλές, οι επισκέψεις στους χώρους εργασίας, οι φωνές και τα σπασμένα γυαλιά.

Σε πραγματική κόλαση έχει μετατραπεί η ζωή μιας έγγαμης σε διάσταση ημεδαπής από την αλλοδαπή σύζυγο, εν διαστάσει, του νέου συντρόφου της.

Πιο συγκεκριμένα, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου με αίτηση προσωρινής ρύθμισης κατάστασης – προστασία προσωπικότητας προσέφυγε μια ημεδαπή κατά μιας αλλοδαπής αιτούμενη να υποχρεωθεί να άρει την προσβολή της προσωπικότητάς της, καθώς και να απέχει από κάθε μελλοντική ενέργειά της, να παύσει να διαταράσσει την προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και εργασιακή ζωή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο, να παύσει να προσβάλλει την τιμή και την υπόληψή της και να απαγορευθεί να την πλησιάζει σε απόσταση 50 μέτρων, σε οποιονδήποτε χώρο και αν βρίσκεται, καθώς επίσης και να της απαγορευθεί να πλησιάζει την οικία της σε απόσταση 100 μέτρων, καθώς και το χώρο εργασίας της.

Αιτείται ακόμη να απαγορευθεί στην καθής η καθ’ οιονδήποτε χρήση και αναμετάδοση ή αποστολή σε τρίτους προσωπικών της φωτογραφιών και να απειληθεί κατά της καθής προσωπική κράτηση 3 μηνών και χρηματική ποινή 3.000 €, για κάθε μελλοντική διατάραξη και προσβολή της προσωπικής, κοινωνικής, εργασιακής ζωής και της προσωπικότητάς της, καθώς και για κάθε παραβίαση του διατακτικού της εκδοθησομένης αποφάσεως.

Το δικαστήριο δεν ικανοποίησε το αίτημά της για την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Η ημεδαπή είναι έγγαμη σε διάσταση τα τελευταία 4 έτη και μητέρα ενός ανήλικου παιδιού.

Εχει συνάψει σχέση με συνάδελφό της και εν διαστάσει σύζυγο της καθ’ής.

Τονίζει ότι η νέα σχέση της είναι εις γνώση του συζύγου της με τον οποίο έχουν κινήσει εξάλλου και τις διαδικασίες έκδοσης συναινετικού διαζυγίου, ενώ ο νέος σύντροφός της έχει αποχωρήσει από την συζυγική του οικία έχοντας ουσιαστικά χωρίσει.

Η ημεδαπή επισημαίνει ότι χωρίς να έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα απρεπούς συμπεριφοράς στην εργασία της, η καθής ήδη από το μήνα Ιούνιο και μέχρι σήμερα έχει επιδοθεί σε έναν πόλεμο ύβρεων, απειλών και διασυρμού της.

Συγκεκριμένα, τον περασμένο Ιούνιο επισκέφθηκε απρόκλητα τον εν διαστάσει σύζυγό της στο χώρο εργασίας του και του «αποκάλυψε» ότι διατηρεί σχέση με παντρεμένο και συγκεκριμένα τον σύζυγό της.

Όταν ο εν διαστάσει σύζυγός της την παρακάλεσε ευγενικά να αποχωρήσει και να μην τον ξαναενοχλήσει, ειδικά στο χώρο εργασίας του, η καθής εκνευρισμένη ισχυριζόταν ότι δήθεν είχε κι άλλη σχέση στο παρελθόν με άλλον παντρεμένο, με αποτέλεσμα ο σύζυγός της ν’ αναγκασθεί να την διώξει.

Οταν την επισκέφθηκε ο εν διαστάσει σύζυγός της στην οικία της για να δει τα παιδιά τους, κατάφερε να υποκλέψει από το κινητό του τηλέφωνο φωτογραφίες από προσωπικές τους στιγμές, τις οποίες της δήλωσε ότι κρατάει στα χέρια της, απειλώντας ότι θα τις στείλει παντού, συμπεριλαμβανομένου και του εν διαστάσει συζύγου της, ακόμη και στον ανήλικο γιο της για να την καταστρέψει!

Υποστηρίζει ότι την επισκέφθηκε με άγριες διαθέσεις δύο φορές στην εργασία της και την εξύβρισε ενώ έσπασε και τα γυαλιά οράσεως της.

