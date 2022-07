Life

Viral: 5χρονος παίζει μαντολίνο και ξεσηκώνει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Viral στο Tik Tok έχει γίνει τα τελευταία 24ωρα ο 5χρονος μαντολινέρης με καταγωγή από τη Μεσαρά.

Viral έχει γίνει τα τελευταία 24ωρα ο 5χρονος μαντολινέρης με καταγωγή από τη Μεσαρά Ηρακλείου Κρήτης, Κωνσταντίνος Κουριδάκης.

Ο 5χρονος Ηρακλειώτης… καλλιτέχνης μαγεύει με τις ικανότητες του, ενώ πληροφορίες του neakriti.gr αναφέρουν πως από τα 3 του χρόνια προσπαθεί μόνος του να μάθει μαντολίνο, ξοδεύει ατελείωτες ώρες στο Youtube ακούγοντας μουσική και κατάγεται από μουσική οικογένεια.

Ο πατέρας του, Σταύρος και η μητέρα του Ειρήνη, είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι για τον απολαυστικό μπόμπιρα, ενώ οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων δίνουν θερμά συγχαρητήρια στην οικογένεια που μεγαλώνει το παιδί μέσα στην Κρητική παράδοση και του εύχονται να πραγματοποιήσει τα όνειρα του στην μουσική και όχι μόνο.

Απολαύστε τον μικρό Κωνσταντίνο που είναι... έτοιμος για γλέντι:

Πηγή: neaktiti.gr, Βίντεο: Tik Tok / maria_vergtaki.95

Ειδήσεις σήμερα:

Χονγκ Κονγκ: Γιγαντοοθόνη έπεσε πάνω σε χορευτές (βίντεο)

Ο Μπεν Άφλεκ επιστρέφει ως... Μπάτμαν

Χειροπέδες σε αστυνομικό για ασέλγεια σε ανήλικη με… “άρωμα” πορνογραφίας