Κυστίτιδα το καλοκαίρι: Πώς μπορείτε να προφυλαχθείτε

Μια πληθώρα λόγων αυξάνει την εμφάνιση ουρολοιμώξεων την θερινή περίοδο. Τι πρέπει να προσέχουμε και ποια προληπτικά μέτρα μπορούν να ληφθούν.

Οι ουρολοιμώξεις είναι πιο συχνές το καλοκαίρι εξαιτίας μιας πληθώρας παραγόντων που έχουν σχέση με τα μπάνια στη θάλασσα, τα βρεγμένα μαγιό που μένουν πάνω στο σώμα, το ότι μπορεί να ξαπλώσουμε στην άμμο ή σε ξαπλώστρα χωρίς καθαρή πετσέτα, τις συχνότερες σεξουαλικές επαφές και γενικά τη χαλάρωση των μέτρων υγιεινής που συνοδεύει τη ραστώνη των διακοπών.

Γιατί οι γυναίκες είναι πιο επιρρεπείς σε λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος

«Στατιστικά, η κυστίτιδα αντιπροσωπεύει το 90% των λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, με τη βακτηριακή λοίμωξη να αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία της, γεγονός το οποίο έχει άμεση συσχέτιση με τη γυναικεία ανατομία, που καθιστά τις γυναίκες πιο επιρρεπείς σε τέτοιες λοιμώξεις», εξηγεί ο κ. Γιώργος Σακελλαρίου, Ουρολόγος, Συν-διευθυντής Β’ Ουρολογικής Κλινικής του Metropolitan General.

Τα αίτια και οι παράγοντες κινδύνου

Παρότι η κυστίτιδα συνήθως αντιμετωπίζεται από τις περισσότερες γυναίκες σαν μια σοβαρή ενόχληση, και όχι σαν μια απειλητική πάθηση, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στους νεφρούς και να καταστεί ύπουλη απειλή για την υγεία. Όταν η κυστίτιδα έχει βακτηριακή αιτιολογία, οφείλεται κυρίως στην είσοδο μικροβίων μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη.

«Πέρα από την πλημμελή ατομική υγιεινή και τις ορμονικές διαταραχές, κατά την εμμηνόπαυση αλλά και στην εγκυμοσύνη που καθιστούν τις γυναίκες πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση κυστίτιδας, ενοχοποιείται η κολύμβηση σε μη καθαρά νερά, η χρήση κοινόχρηστων τουαλετών αλλά και οι λανθασμένες συνήθειες κατά τη χρήση τουαλέτας, ο τρόπος ζωής (αμελούμε να ουρήσουμε όποτε νιώθουμε την ανάγκη, φοράμε πολύ στενά ρούχα κι εσώρουχα) και οι σεξουαλικές επαφές», τονίζει ο κ. Σακελλαρίου.

Η σεξουαλική επαφή συχνά αναφέρεται ως αιτιολογικός παράγοντας υπεύθυνος για την εμφάνιση κυστίτιδας λόγω της τριβής που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του σεξ. Η χρήση μεθόδων αντισύλληψης όπως σπερματοκτόνα και διαφράγματα, αποτελούν επίσης συχνά αιτία κυστίτιδας. Φυσικά, οι σεξουαλικές επαφές αποτελούν ζωτικό «κομμάτι» της ζωής των ενηλίκων και δεν υπάρχει καμία διάθεση εκ μέρους της επιστημονικής κοινότητας να «ενοχοποιηθεί» το σεξ για οτιδήποτε. Ωστόσο καλές πρακτικές όπως το ντους μετά το σεξ και η κατανάλωση νερού ώστε οι γυναίκες να ουρούν μετά από αυτό, βοηθούν στη μείωση του κινδύνου.

Πώς υποψιαζόμαστε μια κυστίτιδα

Τα συμπτώματα της κυστίτιδας είναι πολλά κι ενοχλητικά και μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές, εφόσον το περιστατικό καταγραφεί το καλοκαίρι. Η κυστίτιδα εκδηλώνεται με έντονη ανάγκη για ούρηση, αίσθημα καύσου κατά τη διάρκειά της, συχνουρία με μικρή ποσότητα ούρων, αιματουρία, δυσοσμία στα ούρα και πόνο χαμηλά στην κοιλιά.

Πώς γίνεται η διάγνωση

Μετά τη λήψη του ιστορικού που αποτελεί το πρώτο βήμα στην ιατρική εξέταση για κάθε πάθηση απαιτούνται οι εξής τρεις εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτιολογία της κυστίτιδας: γενική ούρων και καλλιέργεια ούρων, μαζί με αντιβιόγραμμα και υπερηχογράφημα νεφρών-κύστεως. Μια τέταρτη εξέταση, η κυστεοσκόπηση απαιτείται όταν υπάρχει υποψία νεοπλάσματος (καρκίνου της ουροδόχου κύστεως) κι όταν η κυστίτιδα υποτροπιάζει με τα «ένοχα» βακτήρια να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στα συνήθη αντιβιοτικά.

Η ανθεκτικότητα των μικροβίων αποτελεί μείζον ζήτημα καθώς επίκειται το τέλος της εποχής των αντιβιοτικών. Για τη μικροβιακή κυστίτιδα ενοχοποιούνται κάποια μικρόβια που παρουσιάζουν πολύ υψηλή ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία

Οι πρώτες συμβουλές που θα δώσει ένας ιατρός είναι πως η πρόληψη είναι σαφώς η καλύτερη θεραπεία, ειδικά για μια πάθηση που έχει την τάση να υποτροπιάζει, να επανέρχεται και να ταλαιπωρεί.

Για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης κυστίτιδας συνιστάται:

Η κατανάλωση πολλών υγρών (νερού κατά προτίμηση)

Η σωστή διατροφή με άφθονα φρούτα και λαχανικά που έχουν αντιοξειδωτική δράση

Η καλή σωματική υγιεινή

Να μην αναβάλλουμε την ούρηση

Το πλύσιμο της γενετικής περιοχής μετά το σεξ

Να μην κολυμπάμε σε αμφίβολης καθαρότητας νερά

Να φοράμε άνετα ρούχα κι εσώρουχα, από βαμβακερό ύφασμα που αναπνέει

Να χρησιμοποιούμε δική μας καθαρή πετσέτα στην παραλία, στην άμμο και την ξαπλώστρα

Να μη χρησιμοποιούμε κοινόχρηστες τουαλέτες και κατά τη χρήση της, το σκούπισμα να έχει κατεύθυνση από μπροστά προς τα πίσω και όχι ανάποδα -γιατί υπάρχει κίνδυνος μεταφοράς μικροβίων από την περιοχή του πρωκτού.





«Τα αντιοξειδωτικά συμπληρώματα με κόκκινα φρούτα του δάσους (acai berries, cranberries, μύρτιλα), βοηθούν στη μείωση του κινδύνου ενώ τα άτομα με διαβήτη πρέπει να γνωρίζουν ότι αν το σάκχαρό τους είναι αρρύθμιστο, τότε κινδυνεύουν περισσότερο από κυστίτιδες/ουρολοιμώξεις. Αν ο σύντροφος σας πάθει λοίμωξη του ουροποιητικού, πρέπει να αποφεύγονται οι σεξουαλικές επαφές μέχρι να ολοκληρωθεί η θεραπεία γιατί αλλιώς δημιουργείται “κύκλος” μετάδοσης», καταλήγει ο κ. Σακελλαρίου.

