Κοινωνία

Αεροδρόμιο “Ελ. Βενιζέλος”: Email για βόμβες σήμαναν συναγερμό

Ποιο ήταν το μήνυμα στα email. Πώς έδρασαν οι υπηρεσίες ασφαλείας.



Σε συναγερμό τέθηκε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος» όταν έλαβαν email, τα οποία προειδοποιούσαν για την ύπαρξη βομβών σε διάφορα σημεία του αεροδρομίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 11:30 το πρωί στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» έλαβαν τέσσερα mail, στα οποία αναφερόταν ότι υπάρχουν δώδεκα βόμβες σε πλαστικές συσκευασίες διάσπαρτες στο αεροδρόμιο, χωρίς να αναφέρουν ούτε ακριβές σημείο ούτε να δίνουν χρονικό όριο.

Με σκύλους – ανιχνευτές εκρηκτικών, που βρίσκονται στο αεροδρόμιο, έκαναν έλεγχο, χωρίς να εντοπίσουν το παραμικρό



Πληροφορίες αναφέρουν ακόμα ότι στα email που εστάλησαν, ο άγνωστος ανέφερε ότι οι βόμβες είχαν τοποθετηθεί σε ένδειξη συμπαράστασης στον Γιάννη Μιχαηλίδη.

