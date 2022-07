Παράξενα

Τροχαίο: Μηχανή σκαρφάλωσε στα κλαδιά ελιάς!

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι περαστικοί βλέποντας τη μηχανή να έχει σφηνώσει στην κορυφή του δέντρου. Η κατάσταση της υγείας του οδηγού.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο δρόμου Κριτσάς-Αγίου Νικολάου στην περιοχή Αρχάγγελος Κριτσάς. Μηχανή, εξετράπη της πορείας της και “καρφώθηκε” σε ελιά σε αγροτεμάχιο δίπλα στο δρόμο.

Ο νεαρός οδηγός διεκομίσθη στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει υποστεί πνευμοθώρακα.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Αγίου Νικολάου.

Πηγή: anatolh.com

