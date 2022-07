Οικονομία

Τουρκία: Επένδυση “μαμούθ” για Άκκουγιου από Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης για την επερχόμενη αυτή επένδυση.

(εικόνα αρχείου)

Συνολικά 15 δις δολάρια θα επενδύσει η εθνική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας ROSATOM στην Τουρκία για τον πυρηνικό σταθμό Άκκουγιου, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Άκκουγιου, ο οποίος είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Τουρκία και κατασκευάζεται στην περιοχή Γκιουλνάρ της Μερσίνης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2023. Θα μπορεί να καλύψει τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας της Άγκυρας και της Σμύρνης και το 90% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας της Κωνσταντινούπολης, μειώνοντας την εξάρτηση της Τουρκίας από το εξωτερικό.

Στην εγκατάσταση, η οποία αποτελείται από 4 αντιδραστήρες, κάθε αντιδραστήρας θα είναι 1.200 μεγαβάτ.

Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, ο οποίος έχει συνολική ισχύ εγκατάστασης 4.800 μεγαβάτ, θα μπορεί να παράγει περίπου 35 δις κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως όταν ενεργοποιηθεί η πλήρης ισχύς.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μεντβέντεφ δείχνει χάρτη με τα “νέα σύνορα” της Ουκρανίας (εικόνες)

Χειροπέδες σε αστυνομικό για ασέλγεια σε ανήλικη με… “άρωμα” πορνογραφίας

Εξωτικό πλάσμα της αβύσσου έχει “ξετρελάνει” τους επιστήμονες (εικόνες)