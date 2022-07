Κοινωνία

Ελευσίνα: Φωτιά σε πλοίο που έχει βουλιάξει (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί σε Λιμενικό Σώμα και Πυροσβεστική. Πώς ξέσπασε η φωτιά.



Συναγερμός σήμανε το πρωί σε Λιμενικό Σώμα και Πυροσβεστική καθώς φωτιά που ξέσπασε σε πλοίο που βρίσκεται επί μία δεκαετία ναυαγισμένο στον Λουτρόπυργο Ελευσίνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία, χωρίς κανείς να κινδυνεύσει, ενώ τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο λίγο μετά τη μία το μεσημέρι.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι δεν τέθηκε θέμα θαλάσσιας ρύπανσης, ενώ οι δυνάμεις των δύο Σωμάτων παραμένουν σε επιφυλακή.

πηγή: Facebook/Πυρκαγιά - Ενημέρωση

