Ευλογιά των Πιθήκων: Δεύτερος θάνατος στην Ισπανία

Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα, το μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού.

Ένα δεύτερο άτομο που είχε μολυνθεί με την ευλογιά των πιθήκων πέθανε στην Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, την επομένη της ανακοίνωσης του πρώτου θανάτου στη χώρα ενός ατόμου που είχε προσβληθεί από αυτόν τον ιό.

«Από τους 3.750 ασθενείς (...) 120 κρούσματα νοσηλεύτηκαν και δύο πέθαναν», ανέφερε το Κέντρο Συντονισμού Προειδοποιήσεων Υγείας και Έκτακτης Ανάγκης του υπουργείου στην τελευταία έκθεσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα Σάββατο, χωρίς να διευκρινίζει την ημερομηνία του δεύτερου θανάτου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι τις 22 Ιουλίου είχαν αναφερθεί μόλις πέντε θάνατοι παγκοσμίως, όλοι στην αφρικανική ήπειρο. Ο ΠΟΥ έχει κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα, το μεγαλύτερο επίπεδο συναγερμού.

