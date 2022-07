Κόσμος

Φινλανδία: Ένταξη στο NATO με στρατιωτικά γυμνάσια

Πόσοι στρατιώτες συμμετείχαν στα τετραήμερα γυμνάσια με τίτλο «Vigilant Fox».

Σε στρατιωτικά γυμνάσια στη Φινλανδία, στρατιώτες από το υποψήφιο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ εκπαιδεύτηκαν μαζί με μονάδες από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία.

Συνολικά 750 στρατιώτες συμμετείχαν στα τετραήμερα γυμνάσια με τίτλο «Vigilant Fox», συμπεριλαμβανομένων 150 Βρετανών μελών του στρατού και της αεροπορίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι Βρετανοί στρατιώτες, που σταθμεύουν στην Εσθονία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα Σινόκ στο Νινισάλο στη δυτική Φινλανδία, ανέφερε.

«Τα γυμνάσια Vigilant Fox αποδεικνούν τη δύναμη και τη διαλειτουργικότητα των Ενόπλων Δυνάμεών μας με τους συμμάχους μας των ΗΠΑ και της Φινλανδίας και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για την άμυνα και την ασφάλεια της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Τζέιμς Χίπι.

Ο Βρετανός Ακόλουθος Άμυνας στο Ελσίνκι Στίβεν Μπόιλ δήλωσε: «Καθώς η Φινλανδία προχωρά προς την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ, θα συνεχίσουμε να αναζητούμε ευκαιρίες όπως αυτή για να δείξουμε αλληλεγγύη με τη Φινλανδία, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο και να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να λειτουργούμε μαζί».

Η Φινλανδία και η γειτονική Σουηδία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στην Βορειοατλαντική Συμμαχία μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προκειμένου να εγγυηθεί και στις δύο χώρες στρατιωτική προστασία, ακόμη και πριν από την ένταξη τους, η Βρετανία υπέγραψε αμοιβαίες εγγυήσεις ασφάλειας μαζί τους τον Μάιο.

