Εξάρχεια: Συλλήψεις για επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών

Σε μια από αυτές ο 24χρονος συλληφθείς αντέδρασε σθεναρά, τραυματίζοντας τον αστυνομικό που επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

Σε δυο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές, μετά από επιθέσεις που εκδηλώθηκαν σε βάρος αστυνομικών δυνάμεων που εκτελούσαν υπηρεσία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες σήμερα στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου και Μαυρομιχάλη στα Εξάρχεια, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, δύο ημεδαποί (24χρονος και 29χρονος) κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για βία κατά υπαλλήλων, παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, οι ανωτέρω νωρίτερα συμμετέχοντας σε ομάδα (10) περίπου ατόμων, εκδήλωσαν επιθέσεις σε βάρος διμοιρίας που εκτελούσε υπηρεσία στην οδό Χαριλάου Τρικούπη, εκτοξεύοντας εναντίον τους μπουκάλια και πέτρες. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τους απηύθυναν υβριστικές εκφράσεις.

Στη συνέχεια τα άτομα διασπασμένα σε ομάδες τράπηκαν σε φυγή, συνεχίζοντας να εκτοξεύουν αντικείμενα κατά των αστυνομικών που τους καταδίωκαν.

Μετά από λίγο χρονικό διάστημα οι ανωτέρω κατηγορούμενοι προσέγγισαν εκ νέου τους αστυνομικούς της διμοιρίας εξυβρίζοντας τους. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν οι ανωτέρω, με τον 24χρονο να αντιστέκεται σθεναρά, τραυματίζοντας τον αστυνομικό που επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

