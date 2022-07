Αθλητικά

Γκραν πρι Ουγγαρίας: “Παρθενική” pole position για τον Ράσελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μαξ Φερστάπεν, αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του και περιορίστηκε στην 10η θέση της κατάταξης.

Την «παρθενική» pole position της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε στη Βουδαπέστη ο Τζορτζ Ράσελ. Ο 24χρονος οδηγός της Mercedes σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα δοκιμαστικά που διεξήχθησαν σήμερα στην πίστα "Hungaroring" και θα βρίσκεται αύριο στην πρώτη θέση της εκκίνησης.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά θα βρίσκεται ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με Ferrari, ο οποίος ήταν 44 χιλιοστά του δευτερολέπτου πιο αργός από τον Ράσελ. Ο Ισπανός άφησε πίσω του τον Σαρλ Λεκλέρκ με το δεύτερο μονοθέσιο των «κόκκινων», ενώ τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης συμπληρώνει ο Λάντο Νόρις με McLaren.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull, Μαξ Φερστάπεν, αντιμετώπισε πρόβλημα με τη μονάδα ισχύος του και περιορίστηκε στην 10η θέση της κατάταξης, ενώ ο δεύτερος οδηγός της αυστριακής ομάδας, ο Σέρχιο Πέρες έμεινε εκτός του τρίτου και τελευταίου μέρους των χρονομετρημένων δοκιμαστικών και κατετάγη 11ος, σε ένα σιρκουί όπου η θέση στην πίστα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, καθώς τα προσπεράσματα είναι δύσκολα στο "Hungaroring".

Ειδήσεις σήμερα:

Γαύδος: Βανδάλισαν το σχολείο του ακριτικού νησιού (εικόνες)

Τροχαίο: Μηχανή σκαρφάλωσε στα κλαδιά ελιάς!

Χειροπέδες σε αστυνομικό για ασέλγεια σε ανήλικη με… “άρωμα” πορνογραφίας