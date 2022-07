Αθλητικά

Ολυμπιακός – Σλόβαν Μπρατοσλάβα: Η UEFA τιμώρησε τους Σλοβάκους

Η ποινή που τους επιβλήθηκε για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς των οπαδών τους.

Με μερικό κλείσιμο των κερκίδων του γηπέδου της και πρόστιμο 40.000 ευρώ τιμωρήθηκε από την UEFA η -αντίπαλος του Ολυμπιακού στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League- Σλόβαν Μπρατισλάβα.

Στην πρωταθλήτρια Σλοβακίας επιβλήθηκε η συγκεκριμένη ποινή, λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς οπαδών της στην αναμέτρηση της 20ής Ιουλίου με τη Φερεντσβάρος στη Βουδαπέστη για το Champions League.

Το μερικό κλείσιμο της εξέδρας του γηπέδου της Σλόβαν θα εφαρμοστεί στο επόμενο ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας, το οποίο είναι αυτό με τον Ολυμπιακό στις 11 Αυγούστου.

Επίσης, η Σλόβαν υποχρεώνεται να αναρτήσει ένα πανό στα τμήματα της εξέδρας που θα είναι κλειστά, το οποίο θα φέρει το λογότυπο της UEFA και θα αναγράφει το σύνθημα “#NoToRacism” (σ.σ «όχι στο ρατσισμό»), ενώ της επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση πώλησης εισιτηρίων στους φιλάθλους της για έναν εκτός έδρας ευρωπαϊκό αγώνα, ωστόσο η συγκεκριμένη απαγόρευση είναι με αναστολή για δύο χρόνια.

Επιπρόσθετα, στη Σλόβαν επιβλήθηκε πρόστιμο 25.000 ευρώ για ρίψη αντικειμένων, ενώ ο σύλλογος από τη Σλοβακία καλείται να καταβάλει στην UEFA ακόμη 13.000 ευρώ για άναμμα πυροτεχνημάτων.

