Κόσμος

Ιράν: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από πλημμύρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, το Ιράν αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα φαινόμενα ξηρασίας τη δεκαετία που διανύουμε και συχνές πλημμύρες που οφείλονται σε καταρρακτώδεις βροχές.

Περισσότεροι από 80 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Ιράν μία και πλέον εβδομάδα μετά τις πλημμύρες που σάρωσαν αρκετές περιοχές της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα επίσημες πηγές.

Από τις αρχές του μήνα Μορντάντ (στις 23 Ιουλίου), "59 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 φέρονται ως αγνοούμενοι λόγω των πλημμυρών", δήλωσε ο Γιαγκούμπ Σουλεϊμανί, γενικός γραμματέας της ιρανικής Ερυθράς Ημισελήνου, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Ένας απολογισμός στον οποίο προστίθενται οι 22 θάνατοι που ανακοινώθηκαν στις 22 Ιουλίου μετά τις καταρρακτώδεις βροχές στον νότο της χώρας.

Χώρα σε μεγάλο βαθμό άνυδρη, το Ιράν αντιμετωπίζει επαναλαμβανόμενα φαινόμενα ξηρασίας τη δεκαετία που διανύουμε και συχνές πλημμύρες που οφείλονται σε καταρρακτώδεις βροχές.

Σύμφωνα με τον Σουλεϊμανί, έχουν πληγεί 60 μεγάλες πόλεις, 140 μικρότερες και περισσότερα από 500 χωριά, σε μια χώρα 83 εκατομμυρίων κατοίκων.

Η επαρχία της πρωτεύουσας Τεχεράνη ήταν η πλέον πληγείσα, με 35 νεκρούς, ενώ σε αυτή του Μαζανταράν, στον βορρά, 20 άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί ακόμη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί επισκέφθηκε την περιοχή Φιρουζκούχ, ανατολικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το γραφείο του.

Όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB, ο υπουργός Γεωργίας Τζαβάντ Σαντατινετζάντ εκτίμησε το ύψος των ζημιών στον αγροτικό τομέα σε σχεδόν 195 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με το ιρανικό μετεωρολογικό κέντρο, τα βόρεια και τα νότια της χώρας αναμένεται να πληγούν από νέες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: Σκότωσε στο δρόμο ανάπηρο Νιγηριανό γιατί του ζήτησε χρήματα

Τροχαίο: Μηχανή σκαρφάλωσε στα κλαδιά ελιάς!

Μίλι: Η σκυλίτσα που επέζησε 40 ημέρες χωρίς νερό και τροφή (εικόνες)