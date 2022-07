Υγεία - Περιβάλλον

Μπάιντεν: Θετικός στον κορονοϊό για δεύτερη φορά

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαγνώστηκε ξανά θετικός, με συνέπεια να δοθεί άμεση εντολή για επιστροφή του σε καθεστώς καραντίνας, στον Λευκό Οίκο!

Ο κορονοϊός... βρήκε ξανά τον Τζο Μπάιντεν! Ο Αμερικανός πρόεδρος διαγνώστηκε ξανά θετικός, με συνέπεια να δοθεί άμεση εντολή για επιστροφή του σε καθεστώς καραντίνας, στον Λευκό Οίκο!

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είχε βγει αρνητικός μόλις πριν από τρεις ημέρες και ενώ είχε ξεπεράσει τα συμπτώματα από τη νόσησή του.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, πρόκειται για μία ακόμη περίπτωση... επιστροφής στη θετικότητα, για ασθενείς που έχουν ακολουθήσει αγωγή με το φάρμακο Paxlovid, όπως ακριβώς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

