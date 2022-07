Κόσμος

Η Τουρκία έβγαλε στο Αιγαίο το γεωτρύπανο “Αμπντουλχαμίτ Χαν”

Ξεκινά για έρευνες το τουρκικό γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν» – Σε επιφυλακή οι Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Άγκυρα πραγματοποίησε την απειλή της και νωρίτερα του αναμενόμενου έβγαλε για έρευνες το «Αμπντουλχαμίτ Χαν», το τέταρτο γεωτρύπανό της.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος βγήκε από το λιμάνι Tasuku (Τασουκου) της Τουρκίας και κατευθύνεται νοτιοδυτικά σύμφωνα με την ιστοσελίδα Marine Traffic. H έξοδος του τουρκικού σκάφους. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους.

Η προκλητική αυτή ενέργεια των Τούρκων αναμενόταν αρχικά να γίνει στις 9 Αυγούστου.

Όπως είχε μεταδώσει το Γαλλικό Πρακτορείο «το τουρκικό γεωτρύπανο Adbulhamid Han θα ξεκινήσει μια αποστολή στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου αναχωρώντας από το λιμάνι της Μερσίνας» στα νότια της χώρας.

«Είναι πιθανό να έχουμε καλοκαίρι σαν του 2020 στην ανατολική Μεσόγειο», είχε αναφέρει σχετικά ο διδάκτωρ της Παντείου, καθηγητής και τουρκολόγος, Δημήτρης Σταθακόπουλος.

Το τέταρτο τουρκικό γεωτρύπανο είναι 7ης γενιάς και πήρε το όνομά του από τον «Αμπντουλχαμίτ Χαν», έναν αιμοσταγή σουλτάνο στον οποίον ο Ερντογάν βλέπει συμβολισμούς, ενώ ενδεικτικά η τουρκική ιστορία τον χαρακτηρίζει Πάπα του Ισλάμ.

