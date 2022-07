Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο κινεζικός πύραυλος έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό (βίντεο)

Τι ανακοίνωσε η αμερικανική Διοίκηση Διαστήματος για την πτώση του πυραύλου που προκάλεσε διεθνή ανησυχία.

Συνετρίβη το βράδυ του Σαββάτου ο κινεζικός πύραυλος που προκάλεσε διεθνή ανησυχία καθώς κινείτο ανεξέλεγκτος σε φθίνουσα τροχιά μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του.

Όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Διοίκηση Διαστήματος, το πρώτο στάδιο του πυραύλου Long March 5B «εισήλθε στην ατμόσφαιρα πάνω από τον Ινδικό Ωκεανό γύρω στις 10.45 MDT», δηλαδή στις 19.45 ώρα Ελλάδας.

«Σας παραπέμπουμε στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη διασπορά των συντριμμιών και την περιοχή συντριβής».

Η μετεωρική κάθοδος του διαστημικού σκουπιδιού φαίνεται ότι καταγράφηκε από παρατηρητή στο Κουτσίνγκ της Μαλαισίας που νόμιζε ότι έβλεπε μετέωρο.



«Το βίντεο από το Κουτσίνγκ υποδηλώνει ότι [ο πύραυλος] βρισκόταν ψηλά στην ατμόσφαιρα εκείνη τη στιγμή» ανέφερε μέσω Twitter ο Τζόναθαν ΜακΝτάουελ, αστροφυσικός και ειδικός στην παρακολούθηση δορυφόρων στο Χάρβαρντ.

Zoom in on the reentry region. The video from Kuching implies it was high in the atmoisphere at tha time - any debris would land hundreds of km further along track, near Sibu, Bintulu or even Brunei. pic.twitter.com/qH1x67KBek — Jonathan McDowell (@planet4589) July 30, 2022



Αυτό σημαίνει ότι «τυχόν συντρίμμια θα πρέπει κατέπεσαν εκατοντάδες χιλιόμετρα πιο μακριά, κοντά στο Σίμπου, το Μπιντούλου ή το Μπρουνέι».

«Είναι απίθανο αλλά όχι αδύνατο» να έπεσαν θραύσματα σε κατοικημένη περιοχή, συνέχισε σε επόμενη ανάρτηση.



Σύμφωνα με την Aerospace Corporation, μη κερδοσκοπικό ερευνητικό κέντρο της Καλιφόρνια που χρηματοδοτείται από την αμερικανική κυβέρνηση, περίπου 5 με 9 τόνοι συντριμμιών, από τη συνολική μάζα των 23 τόνων του αντικειμένου, αναμενόταν να φτάσουν μέχρι την επιφάνεια της Γης.

Το πρώτο στάδιο του πυραύλου Long March 5, ένας μεταλλικός σωλήνας μήκους περίπου 20 μέτρων, αναμενόταν να μην καταστραφεί πλήρως κατά τη μετεωρική κάθοδό του στην ατμόσφαιρα.

Δεδομένου ότι το μεγάλο εξάρτημα κινούταν ανεξέλεγκτο και περιστρεφόταν, η ακριβής πρόβλεψη του πότε και του πού θα κατέπεφταν τα συντρίμμια ήταν αδύνατη.

Σε επιφυλακή είχαν τεθεί και οι ελληνικές αρχές, καθώς η Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας της ΕΕ (EASA) είχε προειδοποιήσει ότι το διαστημικό σκουπίδι θα μπορούσε να διέλθει από τον εναέριο χώρο της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Μάλτας, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας.

Adjusting the view of our latest prediction map to make the center of the window (satellite icon) easier to see. No change in the prediction. https://t.co/YDoqqQopyU pic.twitter.com/u6DilB0Q0K — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) July 30, 2022

Είναι η τρίτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια που κινεζικός πύραυλος πέφτει ανεξέλεγκτα στη Γη. Στο δεύτερο περιστατικό, τον Μάιο του 2021, τα συντρίμμια έπεσαν στον Ινδικό Ωκεανό. Την πρώτη όμως φορά, τον Μάιο του 2020, μεταλλικά θραύσματα έπεσαν σε χωριά της Ακτής του Ελεφαντοστού, όπου αναφέρθηκαν μάλιστα υλικές ζημιές.

Παρά τον χαμηλό κίνδυνο για κατοικημένες περιοχές, η απόφαση της Κίνας να χρησιμοποιήσει πυραύλους χωρίς δυνατότητα ελεγχόμενης επανεισόδου προκάλεσε επικρίσεις από τις ΗΠΑ.

«Είναι σαφές ότι η Κίνα απέτυχε να συμμορφωθεί με τα υπεύθυνα στάνταρτ σχετικά με τα διαστημικά σκουπίδια της» είχε γράψει ο διοικητής της NASA Μπιλ Νέλσον μετά το αντίστοιχο περιστατικό του 2021.

, Νωρίτερα, ο Σπύρος Βασιλάκος, διευθυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου ανέφερε, μεταφέροντας πρώτα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 τις νεότερες εκτιμήσεις, πως δεν υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης στην Ευρώπη "πριν λίγη ώρα ενημερωθήκαμε επίσημα πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα μας και την Ευρώπη καθώς κατά 85% τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου θα πέσουν στον Ειρηνικό Ωκεανό".

