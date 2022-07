Κόσμος

“Αμπντουλχαμίτ Χαν”: που πλέει το τουρκικό γεωτρύπανο (χάρτης)

Αιφνιδιαστική έξοδο έκανε το τουρκικό γεωτρύπανο, σε σχέση με τις επίσημες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων. Σε ποια περιοχή εντοπίζονται τα ίχνη του.

Η Άγκυρα πραγματοποίησε την απειλή της και νωρίτερα του αναμενόμενου έβγαλε για έρευνες το "Αμπντουλχαμίτ Χαν", το τέταρτο γεωτρύπανό της.

Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος βγήκε από το λιμάνι Τασουτσού της Τουρκίας και κινήθηκε νοτιοδυτικά σύμφωνα με την ιστοσελίδα Marine Traffic. Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί τις κινήσεις του τουρκικού σκάφους.

Tο "Αμπτουλχαμίτ Χαν" πλέει μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται και στον χάρτη της ιστοσελίδας Marine Traffic.

Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης δεν μεταδίδουν κάτι, μέχρι στιγμής, για την αιφνίδια αναχώρηση του τέταρτου γεωτρύπανου της Τουρκίας Αμπτουλχαμίτ Χαν από το λιμάνι της Μερσίνας, Τασουτσού.

Η προκλητική αυτή ενέργεια των Τούρκων αναμενόταν αρχικά να γίνει στις 9 Αυγούστου.

Όπως είχε μεταδώσει το Γαλλικό Πρακτορείο «το τουρκικό γεωτρύπανο Adbulhamid Han θα ξεκινήσει μια αποστολή στη Μεσόγειο στις 9 Αυγούστου αναχωρώντας από το λιμάνι της Μερσίνας» στα νότια της χώρας.

«Είναι πιθανό να έχουμε καλοκαίρι σαν του 2020 στην ανατολική Μεσόγειο», είχε αναφέρει σχετικά ο διδάκτωρ της Παντείου, καθηγητής και τουρκολόγος, Δημήτρης Σταθακόπουλος.

Το τέταρτο τουρκικό γεωτρύπανο είναι 7ης γενιάς και πήρε το όνομά του από τον «Αμπντουλχαμίτ Χαν», έναν αιμοσταγή σουλτάνο στον οποίον ο Ερντογάν βλέπει συμβολισμούς, ενώ ενδεικτικά η τουρκική ιστορία τον χαρακτηρίζει Πάπα του Ισλάμ.