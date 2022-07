Κόσμος

Ισραήλ: Τα F-35 καθηλώνονται στο έδαφος λόγω πιθανού προβλήματος

Σε ποια λειτουργία του αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς φέρεται να έχουν εντοπίσει τεχνικό σφάλμα οι Ισραηλινοί. Πόσο θα διαρκέσει η επιθεώρηση των αεροπλάνων.

Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι αναστέλλεται προσωρινά κάθε δραστηριότητα των εν μέρει αόρατων για τα ραντάρ μαχητικών αεροσκαφών F-35, μετά την ανησυχία στις ΗΠΑ για πιθανό πρόβλημα στο σύστημα εκτίναξης των καθισμάτων των χειριστών τους.

Τα μαχητικά θα επιθεωρηθούν, διαδικασία που θα διαρκέσει μερικές ημέρες, ανέφερε η ισραηλινή ΠΑ μέσω Twitter.

Αν χρειαστεί να διεξαχθούν έξοδοι αυτών των μαχητικών στο μεσοδιάστημα, θα απαιτείται ειδική άδεια του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, πρόσθεσε.

Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ ακολουθεί την ανακοίνωση στις ΗΠΑ την Παρασκευή για πιθανή αστοχία υλικού των θηκών των φυσιγγίων με τα εκρηκτικά του συστήματος εκτίναξης των καθισμάτων των πιλότων σε τρεις τύπους αεροσκαφών των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένου του F-35, κάτι που προκάλεσε αναστολή ορισμένων επιχειρήσεων.

Το F-35 κατασκευάζεται από τη Lockheed Martin. Είναι επίσης γνωστό ως Joint Strike Fighter και στο Ισραήλ με την ονομασία «Αντίρ» («Δυνατό»).

