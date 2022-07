Πολιτισμός

Κύθνος: Άγνωστο ναυάγιο εντοπίστηκε στον βυθό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως και πότε φέρεται να ναυάγησε το πλοίο, σύμφωνα με την ομάδα του Κώστα Θωκταρίδη, που το εντόπισε. Σε πόσο μεγάλο βάθος βρίσκονται τα συντρίμμια του πλοίου.

Ένα άγνωστο ναυάγιο έφερε στο φως η έρευνα στις θάλασσες του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Κώστα Θωκταρίδη, το ναυάγιο εντοπίστηκε σε βάθος 110 μέτρων, δυτικά της Κύθνου και τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως είχε σημειωθεί έκρηξη στην πλώρη του.

Όπως έγραψε σε ανάρτηση του στο Facebook ο Κώστας Θωκταρίδης:

«Εντοπίστηκε ναυάγιο, ιδιαίτερης ναυπηγικής σε βάθος -110 μέτρων δυτικά της ΚΥΘΝΟΥ. Το συνολικό μήκος του ναυαγίου είναι περίπου 40 μέτρα. Κατά την υποβρύχια έρευνα με υποβρύχιο τηλεκατευθυνόμενο όχημα (R.O.V) διαπιστώθηκε ότι έχει ανατιναχθεί η πλώρη του, καθώς επίσης έχει καταρρεύσει η πρύμνη του.

Το ναυάγιο έχει χαμηλό προφίλ μόλις 3 μέτρα ύψος ενώ εντύπωση προκαλεί η μικρή απόσταση μεταξύ των εγκάρσιων ναυπηγικών γραμμών των νομέων (frame lines) που αποτελούν τον σκελετό του σκάφους.

Η πλώρη του ναυαγίου έχει κατεύθυνση βόρεια.

Σε απόσταση 30 μέτρων από την πρύμνη του ναυαγίου βρέθηκαν συντρίμμια με μεγάλη διασπορά στο βυθό, γεγονός που δημιουργεί την αίσθηση ότι προκλήθηκε μια πολύ ισχυρή έκρηξη επί του πλοίου όταν αυτό ήταν στην επιφάνεια.

Ελάσματα (λαμαρίνες) από τις πλευρές και από το κατάστρωμα έχουν εκτιναχτεί εκτός ναυαγίου. Από τις ζημιές που έχουν προκληθεί εκτιμάται ότι βυθίστηκε πάρα πολύ γρήγορα.

Η γενική εικόνα και η ιδιαίτερη ναυπηγική του ναυαγίου που δεν φέρει αμπάρια καταδεικνύει ένα πολύ παλαιό και κατά πάσα πιθανότητα, πολεμικό πλοίο.

Η υποβρύχια έρευνα έχει παραδώσει τώρα τη σκυτάλη στην ιστορική έρευνα προκειμένου να βρεθούν στοιχεία που θα επιτρέψουν την ταυτοποίηση του.

Στην ομάδα έρευνας συμμετείχαν αλφαβητικά : Νικόλαος Ανέστης, Σπύρος Βουγίδης, Αγάπη Ωκεανίς Θωκταρίδη, Κώστας Θωκταρίδης, Άρης Μπιλάλης».

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες στο Κεντάκι: δεκάδες νεκροί και πολλοί αγνοούμενοι

“Αμπντουλχαμίτ Χαν”: που πλέει το τουρκικό γεωτρύπανο (χάρτης)

Ισραήλ: Τα F-35 καθηλώνονται στο έδαφος λόγω πιθανού προβλήματος