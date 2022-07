Κόσμος

Ουκρανία - Σεβαστούπολη: Επίθεση στο Αρχηγείο του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως οι ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να πλήξουν τον "συμβολικο" στόχο της Ρωσίας. Κάλεσμα της Ρωσίας στον ΟΗΕ να ερευνήσει για βασανισμό αιχμαλώτων.

Επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) σήμερα το πρωί έπληξε το αρχηγείο του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στη Σεβαστούπολη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι, δήλωσε ο Μιχαΐλ Ραζβοζάγιεφ, κυβερνήτης της πόλης που βρίσκεται στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κριμαίας.

«Σήμερα το πρωί, Ουκρανοί εθνικιστές αποφάσισαν να μας καταστρέψουν την Ημέρα του Ρωσικού Στόλου», που εορτάζεται στη Ρωσία, έγραψε ο Ραζβοζάγιεφ στο Telegram.

Πρόσθεσε ότι drone προσέγγισε τον προαύλιο χώρο του αρχηγείου του Στόλου και προκάλεσε τον τραυματισμό πέντε ατόμων από το προσωπικό του αρχηγείου.

JUST IN: The #BlackSea Fleet headquarters in Sevastopol, Crimea has been attacked by #Ukraine, on Russia’s Navy Day. pic.twitter.com/IJMz3cHy6O — BNN Newsroom (@BNNBreaking) July 31, 2022

Όλες οι εκδηλώσεις για την Ημέρα του Ρωσικού Στόλου «ματαιώθηκαν για λόγους ασφαλείας», ανακοίνωσε ο Ραζβοζάγιεφ, ζητώντας από τους κατοίκους της Σεβαστούπολης να μην εγκαταλείψουν τα σπίτια τους «εάν είναι δυνατόν».

Εκδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί με αφορμή την εορτή αυτή σε όλη τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης μιας ναυτικής παρέλασης στην Αγία Πετρούπολη (βορειοδυτικά), την οποία αναμένεται να παρακολουθήσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Είναι η πρώτη φορά που οι ρωσικές αρχές κάνουν λόγο για τέτοιο πλήγμα από την αρχή της επίθεσής τους στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

The first footage from the drone strike on the headquarters of the Black Sea Fleet in #Sevastopol.



They are published by Governor Mikhail Razvozzhaev, who arrived at the scene of the incident.#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/LMIZt0zY5B — TPYXA ? Middle East (@middleeasttime) July 31, 2022

The so-called governor of #Sevastopol region published a photos of the Black Sea Fleet headquarters after the alleged #Ukrainian drone attack. pic.twitter.com/x7RsjfAuh1 — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2022

Ο Ζελένσκι ζητεί την εκκένωση της περιφέρειας του Ντονέτσκ

Η ουκρανική κυβέρνηση αποφάσισε την υποχρεωτική απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή γύρω από την ανατολική πόλη Ντονέτσκ, πεδίο σκληρών μαχών με τη Ρωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ομιλία του αργά το βράδυ, ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι πρέπει να φύγουν οι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εμπόλεμες ζώνες στην ευρύτερη περιοχή του Ντονμπάς.

Οι πόλεις στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, αποτελούν στόχο βομβαρδισμών των ρωσικών δυνάμεων.

"Έχει ληφθεί κυβερνητική απόφαση για την υποχρεωτική εκκένωση της περιφέρειας του Ντονέτσκ", είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. "Παρακαλώ απομακρυνθείτε. Σε αυτό το στάδιο του πολέμου, ο τρόμος είναι το κύριο όπλο της Ρωσίας", είπε ο Ζελένσκι.

Η Ρωσία προσκαλεί τον ΟΗΕ και τον Ερυθρό Σταυρό να ερευνήσουν τους θανάτους αιχμαλώτων πολέμου σε φυλακή

Η Ρωσία κάλεσε σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη και τον Ερυθρό Σταυρό να ερευνήσουν τους θανάτους δεκάδων Ουκρανών αιχμαλώτων που κρατούνταν από φιλορώσους αυτονομιστές, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος έδωσε εντολή να απομακρυνθούν οι κάτοικοι του Ντονέτσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να διατρέχουν κίνδυνο εν μέσω των σφοδρών μαχών στην περιοχή του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις επαρχίες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ.

«Πολλοί αρνούνται να φύγουν αλλά πρέπει να γίνει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε τηλεοπτικό του διάγγελμα αργά χθες. «Όσοι περισσότεροι φύγουν από την περιοχή του Ντονέτσκ τώρα, τόσο λιγότερους θα έχει χρόνο να σκοτώσει ο ρωσικός στρατός».

Η Ουκρανία και η Ρωσία κατηγορούν η μία την άλλη για πυραυλικό χτύπημα, ή έκρηξη, νωρίς την Παρασκευή, που προκάλεσε τον θάνατο δεκάδων Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου στην πόλη Ολένιβκα, στο ανατολικό Ντονέτσκ.

Η Ρωσία προσκάλεσε ειδικούς από τα Ηνωμένα Έθνη και τον Ερυθρό Σταυρό να ερευνήσουν τους θανάτους «προκειμένου να διενεργηθεί αντικειμενική έρευνα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας. Το υπουργείο δημοσίευσε τον κατάλογο με τα ονόματα των 50 Ουκρανών αιχμαλώτων που σκοτώθηκαν και των 73 που τραυματίστηκαν. Η επίθεση ισχυρίζεται ότι ήταν ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας αποποιούνται κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι το ρωσικό πυροβολικό έθεσε στο στόχαστρό του τη συγκεκριμένη φυλακή για να αποκρύψει την κακομεταχείριση των κρατουμένων. Ο υπουργός εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα δήλωσε προχθές Παρασκευή ότι η Ρωσία είχε διαπράξει έγκλημα πολέμου και ζήτησε την καταδίκη της ενέργειας αυτής από τη διεθνή κοινότητα.

Δημοσιογράφοι του Reuters επιβεβαίωσαν κάποιους από τους θανάτους στη φυλακή, αλλά δεν έχουν καταφέρει να επαληθεύσουν κάποια από τις διαφορετικές εκδοχές των γεγονότων.

Τα Ηνωμένα Έθνη διαβεβαιώνουν ότι είναι έτοιμα να στείλουν ειδικούς για να ερευνήσουν, εάν υπάρχει συναίνεση και των δύο πλευρών. Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανέφερε ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στο σημείο και προσφέρθηκε να βοηθήσει στη διακομιδή των τραυματιών.

Η Ουκρανία κατηγορεί τη Ρωσία για φρικαλεότητες σε βάρος αμάχων και έχει ταυτοποιήσει πάνω από 10.000 πιθανά εγκλήματα πολέμου. Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους και ότι διαπράττει εγκλήματα πολέμου μετά την εισβολή, που έχει βαπτίσει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Ειδήσεις σήμερα:

“Αμπντουλχαμίτ Χαν”: που πλέει το τουρκικό γεωτρύπανο (χάρτης)

Προσωπικός γιατρός: Οδηγός για την εγγραφή πολιτών

Κύθνος: Άγνωστο ναυάγιο εντοπίστηκε στον βυθό (εικόνες)