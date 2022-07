Αθλητικά

Super Cup - Μπάγερν: Πρώτο τρόπαιο στην... μετά-Λεβαντόφσκι εποχή

Οι Βαυαροί επικράτησαν της Λειψίας, σε έναν χορταστικό τελικό, που θα μπορούσαν να έχουν... καθαρίσει πολύ πιο εύκολα.



Η απόλυτη κυριαρχία της Μπάγερν Μονάχου στο γερμανικό ποδόσφαιρο την τελευταία δεκαετία, επιβεβαιώθηκε και στον τελικό του Super Cup, με τους Βαυαρούς να επικρατούν της Λειψίας με 5-3 στη «Red Bull Arena», σε έναν χορταστικό τελικό, που θα μπορούσαν να έχουν... καθαρίσει πολύ πιο εύκολα.

Στο πρώτο «μεγάλο» παιχνίδι της στη μετά-Λεβαντόφσκι εποχή, η βαυαρική ομάδα (που έφτασε τις 10 κατακτήσεις Super Cup, εκ των οποίων οι τρεις σερί), ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίχρονο παίρνοντας προβάδισμα τριών τερμάτων με τα γκολ των Μουσιάλα (14’), Μανέ (31’, πρώτο επίσημο με τη φανέλα της Μπάγερν) και Παβάρ (45’).

Η Λειψία δεν παράτησε τη... μάχη, μείωσε στο 60’ με τον Χάλστενμπεργκ και μολονότι ο Γκνάμπρι στο 66’ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-1, οι «ταύροι» συνέχισαν να πιέζουν και μείωσαν τη διαφορά στο... γκολ, χάρις στα τέρματα των Ενκουκού (77’, πέναλτι) και Όλμο (89’).

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων η Λειψία έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει όταν στο γύρισμα του Όλμο δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του στην πορεία της μπάλας για να την... σπρώξει στα δίκτυα.

Για να έρθει στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σανέ με εξαιρετική ατομική ενέργεια και πλασέ και να διαμορφώσει το τελικό 5-3 υπέρ της Μπάγερν.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΛΕΙΨΙΑ (Ντομένικο Τεντέσκο): Γκουλάσι, Σιμακάν (79’ Νοβόα), Όρμπαν, Χάλστενμπεργκ, Χάινρικς, Καμπλ (52’ Όλμο), Λάιμερ, Σζομποσζλάι (90’+1 Χαϊντάρα), Φόρσμπεργκ (52’ Σίλβα), Ενκουκού.

ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Παβάρ (78’ Μαζραουί), Ουπαμεκανό (78’ Ντε Λιχτ), Ερνάντες, Κίμιχ Γκνάμπρι (78’ Σανέ), Σάβιτσερ, Μουσιάλα (61’ Κομάν), Ντέιβις, Μίλερ (68’ Κράφενμπερχ), Μανέ.

