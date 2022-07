Οικονομία

Τουρισμός - Κυκλάδες: Σε επίπεδα ρεκόρ οι αφίξεις

Με ρυθμούς που ξεπερνάνε τα μεγέθη του 2019 τρέχει η τουριστική κίνηση στις Κυκλάδες. Ο Αύγουστος αποτελεί την κορύφωση του τουριστικού ρεύματος για τα νησιά.



Με ρυθμούς που ξεπερνάνε τα μεγέθη του 2019 τρέχει η τουριστική κίνηση στα νησιά των Κυκλάδων εφέτος, με τον Αύγουστο να σφραγίζει τη χρονιά ρεκόρ για αυτά, αλλά και συνολικά για τους περισσότερους ελληνικούς προορισμούς. Αυτό τουλάχιστον αποτυπώνουν σε δηλώσεις τους στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, φορείς των νησιών, με τον Αύγουστο να αποτελεί την κορύφωση του τουριστικού ρεύματος για τα ελληνικά νησιά.

Εστιάζοντας στα νησιά των Κυκλάδων, αυτά αποτελούν πόλο έλξης για όλες σχεδόν τις βασικές αγορές της χώρας. Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, αλλά και Αμερικάνοι έχουν κατακλύσει φέτος τα νησιά των Κυκλάδων, ενώ και οι Έλληνες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης σε αυτά, όπως τονίζεται. Μύκονος και Σαντορίνη είναι τα νησιά που κάθε χρόνο αποτελούν σημείο αναφοράς για το ελληνικό τουριστικό προϊόν . φέτος μάλιστα πρωταγωνιστούν στις αφίξεις τουριστών και ειδικά τον Αύγουστο η εύρεση ελεύθερου δωματίου σε αυτά αποτελεί δύσκολη υπόθεση.

Η Μύκονος επανέκαμψε ταχύτατα από την πανδημία-Με κρατήσεις την τελευταία στιγμή θα κινηθεί τον Αύγουστο

Ο Ιούλιος του 2022 έκλεισε με θετικό πρόσημο για την Μύκονο. Τόσο από την σκοπιά της επισκεψιμότητας όσο και από τα επίπεδα κρατήσεων, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η Μύκονος έχει κατακτήσει σε αξιοσημείωτο ποσοστό το στοίχημα του quick recovery μετά την πανδημία, αναφέρει στην παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Ανδρέας Φιορεντίνος, επικεφαλής θεματικού τομέα Τουρισμού της Ν.Δ και πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων στο νησί

Ο Αύγουστος πάλι, είναι ο μήνας των last minute κρατήσεων για το νησί. Αυτή η τάση έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Μπορεί δηλαδή να υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες και την επόμενη στιγμή απορροφώνται. Σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε από την συνολική τουριστική κίνηση του πρώτου εξαμήνου, είμαστε αισιόδοξοι και περιμένουμε έναν άκρως αποδοτικό μήνα για τον νησί, όπως τονίζει ο κ. Φιορεντίνος.

Σαντορίνη: Σταθερή αξία στον ελληνικό τουρισμό

Με την πληρότητα να προσεγγίζει το 100% τον Αύγουστο η Σαντορίνη αποτελεί σταθερή αξία στον τομέα του τουρισμού, αφού κατόρθωσε όχι μόνο να κρατήσει δυνάμεις, αλλά και να σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση συγκριτικά με το πολύ καλό σε επιδόσεις έτος 2019. Απέδειξε ότι διαθέτει ισχυρά ερείσματα στην παγκόσμια ταξιδιωτική αγορά πράγμα που φάνηκε από τις εξαιρετικές επιδόσεις της τα " δύσκολα" για τον τουρισμό χρόνια, 2020 και 2021, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού Αντώνης Σιγάλας.

Σε ό,τι αφορά την εφετινή χρονιά, αυτή όπως τόνισε ο κ. Σιγάλας εξελίσσεται με ρυθμούς σταθερής ανόδου και με τάσεις επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, γεγονός που ενισχύεται και από την σταδιακά εφαρμοζόμενη στρατηγικής μας που έχει ως στόχο τη διασπορά στο χώρο και στο χρόνο του εισερχόμενου τουριστικού ρεύματος, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα υπερσυγκέντρωσης που επιβαρύνουν τη φέρουσα ικανότητα του νησιού.

"Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι να ενισχύσουμε την θέση της Σαντορίνης ως luxury προορισμό και να επιταχύνουμε την ανάπτυξη του ειδικού τουρισμού", ανάφερε μεταξύ άλλων. Τα δικά τους κοινά εντός και εκτός Ελλάδας διαθέτουν τόσο η Νάξος όσο και η Πάρος, που και πέρυσι κατάφεραν να ξεχωρίσουν στο σκέλος των αφίξεων, ενώ φέτος και αυτά βαδίζουν σε νέον ρεκόρ αφίξεων.

Νάξος: Στο 100% η πληρότητα στο νησί

«Η Νάξος εισήλθε πολύ δυναμικά στην τουριστική περίοδο με αύξηση ακτοπλοϊκών αφίξεων 200% για τον Μάιο σε σχέση με το 2019 και πάνω από 94% για τον Ιούνιο σε σχέση με το 2021. Το νησί έχουν «κατακλύσει» τουρίστες του εξωτερικού με προέλευση από Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Γερμανία, ΗΠΑ και άλλες αγορές. Η πληρότητα αναμένεται να «αγγίξει» το 100% για Ιούλιο, Αύγουστο και μέρος του Σεπτεμβρίου και στο σύνολο να υπερβούν τη χρονιά ρεκόρ 2019. Ωστόσο παρά τα εντυπωσιακά νούμερα, οι επαγγελματίες συνεχίζουν να προσφέρουν επιλογές διαμονής και εστίασης σε λογικές τιμές», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Βαγγέλης Κατσαράς.

Πάρος: Ξεπερνάει κάθε προσδοκία η χρονιά φέτος

Η Πάρος διανύει μια ακόμα εντυπωσιακή σε επισκεψιμότητα περίοδο που, μέχρι στιγμής, ξεπερνάει κάθε προσδοκία ακόμα και από τη χρονιά ρεκόρ του 2019, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού Μάρκος Κωβαίος. Ακόμα και στη δύσκολη διετία της πανδημίας, το νησί κρατήθηκε όρθιο με αποτελέσματα που υπερέβησαν το μέσο όρο των Κυκλάδων αλλά και της χώρας, γενικότερα. Στο μεταξύ σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η τουριστική ροή αναμένεται να διατηρηθεί και πέραν του φθινοπώρου, όπως τονίστηκε.

Οι αφίξεις του Ιουνίου έδειξαν ότι πάνω από 120.000 αφίξεις μετρήθηκαν από θαλάσσης και αέρος με αυξήσεις έναντι του Ιουνίου 2019 που ξεπερνούν το 40%. Τον ίδιο μήνα, ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε με πλοίο το νησί άγγιξε τις 100.000, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τις αφίξεις του αντίστοιχου μήνα του 2019 κατά 5% - 7%, πράγμα που σημαίνει ότι ο εφετινός Ιούνιος ήταν ο καλύτερος από πλευράς αφίξεων μέχρι σήμερα στην Πάρο.

Μήλος: θα ξεπεράσουν κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη αφίξεις και έσοδα

Σε ό,τι αφορά τη Μήλο, φέτος παρατηρείται μεγαλύτερη πληρότητα απ' ότι τις προηγούμενες χρονιές. Τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία, δείχνουν ότι φέτος προβλέπεται να καταγραφεί το υψηλότερο ποσοστό της αεροπορικής κι επιβατικής κίνησης όλων των εποχών, όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Μήλου Αβέρκιου Γαϊτάνη.

Η εφετινή χρονιά, όπως άλλωστε και η περυσινή, δείχνει τη σταθερή ανοδική πορεία του προορισμού. Και είμαστε βέβαιοι ότι θα κλείσει με αποτελέσματα που θα ξεπεράσουν κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη, όπως τονίστηκε. Τον Ιούνιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν 364 πτήσεις, μεταφέροντας 13.208 επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο κατά 9% σε σχέση με το 2019.Όσον αφορά τώρα, κίνηση για τον ίδιο μήνα σε σχέση με πέρυσι (2021), παρουσίασε άνοδο κατά 17% στα αεροπορικά δρομολόγια και κατά 52% στο επιβατικό κοινό. Για το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε αντιστοιχία με το 2019, καταγράφεται 0,47% άνοδο στην αεροπορική κίνηση, και 2,27 % στην κίνηση του επιβατικού κοινού.

Ιος: Στο 90% η πληρότητα του Αυγούστου

«Τη δυναμική της σεζόν για την Ίο επιβεβαίωσαν οι ακτοπλοϊκές αφίξεις για τον Μάιο και τον Ιούνιο που ολοκληρώθηκαν σε επίπεδα υψηλότερα του 2019 κατά 5%. Εκτός από το φυσικό κάλλος και τη διασκέδαση, διαπιστώνουμε την αυξανόμενη προτίμηση των επισκεπτών στη γαστρονομία, τις δραστηριότητες και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Μ. Βρετανία αλλά και αγορές όπως οι ΗΠΑ συγκαταλέγονται στις χώρες προέλευσης των τουριστών. Η πληρότητα για την επόμενη περίοδο εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το 90% σε πολλά διαστήματα, ενώ και ο Σεπτέμβριος θα προσελκύσει σημαντικές ταξιδιωτικές ροές», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Ιητών, Γκίκας Γκίκας.

Άνδρος: Στο 100% η πληρότητα τον Αύγουστο

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Άνδρου Νίκος Μουστάκας επισημαίνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «τα δεδομένα του 2019 θυμίζουν μέχρι στιγμής, οι επιδόσεις της Άνδρου για την τρέχουσα σεζόν. Ο Ιούνιος "έκλεισε" εντυπωσιακά με 57% αύξηση ακτοπλοϊκών αφίξεων σε σχέση με το 2021. Η εκτίμηση μας για τον Αύγουστο είναι πως θα υπερβούμε τα δεδομένα προ πανδημίας με πληρότητα κοντά στο 100%, ενώ και ο Σεπτέμβριος προβλέπεται πολύ ικανοποιητικός. Εκτός από τους Έλληνες που λατρεύουν το νησί, αυξημένη επισκεψιμότητα παρουσιάζουν οι ταξιδιώτες από Μ. Βρετανία, Γερμανία, Ιταλία, Σκανδιναβία, Ισραήλ και Γαλλία. Θετική εντύπωση προκαλούν σε Έλληνες και ξένους οι προσιτές τιμές μας στις τουριστικές υπηρεσίες».

Σίφνος: Στο 90% η πληρότητα τον Αύγουστο

«Η Σίφνος φαίνεται πως θα σημειώσει υψηλές επιδόσεις καθ'όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η πληρότητα για τον Ιούνιο ανήλθε στο 65%, σύμφωνα με τους επαγγελματίες. Ο Ιούλιος κινήθηκε συνολικά στο 75% περίπου. Η τουριστική ροή θα αυξηθεί με αποκορύφωμα τον Αύγουστο που μέχρι στιγμής εκτιμάται πως βρίσκεται σε πληρότητα 90%, ένα μέγεθος που εξελίσσεται διαρκώς. Μεγάλο ενδιαφέρον εμφανίζει και ο Σεπτέμβριος με μετρήσεις κοντά στο 65%. Οι αγορές που δείχνουν υψηλή προτίμηση στο Κυκλαδίτικο νησί της αρμονίας είναι κυρίως η Ελλάδα, η Γαλλία, η Αυστρία, η Ελβετία, η Αγγλία, η Αμερική και το Ισραήλ», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δήμαρχος Σίφνου, Μαρία Ναδάλη.

Τήνος: Πίστη για αύξηση των εσόδων εφέτος

Η Τήνος εφαρμόζοντας με συνέπεια μία στοχευμένη στρατηγική τουριστικής προβολής κατάφερε να αναδειχθεί σε διαχρονικό τουριστικό προορισμό υψηλών προδιαγραφών, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος του νησιού Γιάννης Σιώτος. Η εφετινή χρονιά αποτελεί μια ακόμα επιβεβαίωση της ορθής αυτής πολιτικής και της ουσιαστικής μας εισόδου στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και μάλιστα για επισκέπτες με ποιοτικές, κατά βάση, αναζητήσεις.

Προσπαθήσαμε και πετύχαμε να ξεφύγουμε από τον μαζικό τουρισμό και να διεισδύσουμε στην κατηγορία του επιλεκτικού τουρισμού. Αναμένουμε αυτή η επιτυχία που υπάρχει στον αριθμό των αφίξεων να καταγραφεί και στην αύξηση των εσόδων.

