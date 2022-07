Οικονομία

Τουρισμός - Βόρειο Αιγαίο: Χαμόγελα αισιοδοξίας για την φετινή σεζόν

Στα επίπεδα του 2019 η τουριστική κίνηση στα περισσότερα νησιά. Περισσότεροι οι ξένοι τουρίστες από τους Έλληνες.



Στα επίπεδα του 2019 και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα καλύτερα, κινείται ο τουρισμός στα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου γνωστά και ως ανατολικές Σποράδες, δημιουργώντας χαμόγελα αισιοδοξίας για ένα πιθανό κλείσιμο της σεζόν με θετικό πρόσημο.

Από τα μεγάλα νησιά, η Λήμνος αποτελεί σταθερά δημοφιλή προορισμό, η Σάμος σημειώνει πληρότητες που αγγίζουν το 90%, η Λέσβος κινείται στα επίπεδα του 2019 παρά τις δυσκολίες κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου, ενώ η Χίος και η Ικαρία καταγράφουν επίσης πολύ υψηλές πληρότητες. Είναι νησιά που έχουν τη δική τους ιδιαίτερη ομορφιά συνδυάζοντας το πράσινο της φύσης με το γαλάζιο της θάλασσας, αναπτύσσοντας σταδιακά της υποδομές τους και κερδίζοντας χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερους "οπαδούς".

Όπως αναφέρει μιλώντας στο Αθηναϊκο-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Βορείου Αιγαίου στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ) και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λήμνου Στέλιος Μάντζαρης, η τουριστική κίνηση στα περισσότερα νησιά του βορείου Αιγαίου είναι καλή και ικανοποιητική για τα δεδομένα αλλά η συνολική εικόνα θα φανεί στο τέλος της σεζόν, όπου ελπίζουμε να έχουμε έναν θετικό απολογισμό.

Στην Λήμνο αυτήν την περίοδο "δεν πέφτει καρφίτσα", όπως λέει χαρακτηριστικά ενώ ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι ανοίγουν συνεχώς νέα ξενοδοχεία και γίνονται επενδύσεις στο νησί, καθώς η ζήτηση μεγαλώνει.

Σήμερα η Λήμνος διαθέτει 38 ξενοδοχεία και 80 συγκροτήματα ενοικιαζόμενων δωματίων ενώ ο αριθμός των κλινών κατά το διάστημα του 2020-2021 αυξήθηκε κατά 12%.

«Ξεκινήσαμε τη σεζόν από Μάιο και σήμερα οι πληρότητες είναι κατά 10 με 15% υψηλότερες συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Βέβαια τον μέσο όρο θα τον δούμε στο τέλος έχοντας τη συνολική εικόνα από Μάιο μέχρι και Οκτώβριο», σημειώνει ο κ.Μάντζαρης.

Στο νησί κυριαρχούν οι ξένοι τουρίστες με μικρή διαφορά όμως από τους Έλληνες που κατέχουν ένα ποσοστό της τάξεως του 45%. Το προτιμούν ταξιδιώτες από τη βόρεια Ευρώπη κυρίως ενώ δεν είναι λίγοι και οι Βαλκάνιοι, όπως οι Ρουμάνοι και οι Βούλγαροι, οι περισσότεροι εκ των οποίων ταξιδεύουν οδικώς.

«Η Λήμνος είναι ένα νησί που έχει πάρα πολλά να προσφέρει και γίνεται χρόνο με το χρόνο όλο και πιο δημοφιλές. Φέτος αναμένουμε στο νησί συνολικά 43 κρουαζιερόπλοια ενώ πέρσι είχαμε μόλις 10. Τα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά», είπε ο κ.Μάντζαρης προσθέτοντας: «Γενικά θα πω ωστόσο, και αυτό αφορά στα περισσότερα νησιά του βορείου Αιγαίου, ότι χρειαζόμαστε ακόμη ανάπτυξη των υποδομών και τουριστική εκπαίδευση».

Μεγάλη ώθηση για τη Σάμο το Samos Pass

Για πληρότητες που κατά μέσο όρο αγγίζουν το 90% έκανε λόγο ο Μάνος Βαλής πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου ενώ τόνισε ότι αρκετά ξενοδοχεία θα ξεπεράσουν τουλάχιστον κατά ένα 10%, τις αντίστοιχες πληρότητες του 2019.

«Το Samos Pass έδωσε τεράστια στην τουριστική κίνηση του νησιού, καθώς βοήθησε πολλοί τους Έλληνες, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από την ακρίβεια και τον ενεργειακό κόστος. Έδωσε επίσης την ευκαιρία και αποτέλεσε αφορμή για να έρθει πολύς κόσμος στο νησί και να το γνωρίσει», σημείωσε ο κ.Βαλής. «Οι τουρίστες μας από το εξωτερικό προέρχονται κυρίως από Σκανδιανβία. Ολλανδία, Γερμανία ενώ περιμένουμε ακόμη περισσότερους Έλληνες τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τις υποδομές της Σάμου, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων είπε ότι είναι εξαιρετικές καθώς υπάρχει ένα οργανωμένο νοσοκομείο, ένα αξιόλογο αεροδρόμιο, καλό οδικό δίκτυο και δύο λιμάνια, το Βαθύ και το Καρλόβασι. «Δεν μας λείπει τίποτα εκτός από επενδύσεις. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το Casa Cook Samos είναι η μοναδική επένδυση που έγινε την τελευταία 20ετία, η οποία φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική», πρόσθεσε ο κ.Βαλής.

Λέσβος, Ικαρία και Χίος με αυξημένη ροή τουριστών

Από τη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού η εικόνα για την τουριστική κίνηση της Λέσβου άλλαξε προς το καλύτερο, καθώς ήδη η σεζόν ξεκίνησε με μειωμένες κατά το ήμισυ πτήσεις τσάρτερ συγκριτικά με το 2019, το οποίο σημαίνει λιγότερο τουρισμό από το εξωτερικό, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λέσβου Δημήτρης Βατής. «Το 2019 είχαμε πάνω από 30 τσάρτερ την εβδομάδα και φέτος έχουμε 15. Μάιο και Ιούνιο η αγορά δεν είχε πολύ τουρισμό από το εξωτερικό και οι Έλληνες δεν είθισται να προτιμούν την συγκεκριμένη περίοδο για να κάνουν διακοπές. Τώρα όμως, οι πληρότητες είναι πολύ υψηλές, υπάρχει μεγάλη ζήτηση και αγγίζουμε τα επίπεδα του 2019. Αισιοδοξούμε ότι θα κλείσουμε τη σεζόν με χαμόγελο», σημειώνει ο κ.Βατής.

Στην Λέσβο οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται από την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αγγλία, τις Σκανδιναβικές χώρες και την Πολωνία.

Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι είναι οι τουρίστες που επιλέγουν την Ικαρία, η οποία ενώ παραδοσιακά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο είχε περισσότερους Έλληνες, φέτος τα πράγματα άλλαξαν, όπως αναφέρει ο Θεόδωρος Αδριώτης πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ικαρίας, ο οποίος επισημαίνει ότι το budget του Έλληνα μειώθηκε ενώ οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν.

Ωστόσο, το νησί το οποίο διαθέτει περίπου 5000 κλίνες, είναι γεμάτο, οι επαγγελματίες, όπως λέει, είναι ευχαριστημένοι σε αυτήν τη φάση και αναμένουν την ολοκλήρωση της σεζόν για να κάνουν μια συνολική αποτίμηση.

Στη Χίο οι πληρότητες ξεπερνούν το 90% αυτό το διάστημα, όπως σημειώνει η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χίου Αντιγόνη Μαϊστράλη, ωστόσο, το διάστημα των διακοπών έχει μειωθεί. «Εμείς δουλεύουμε κυρίως με Έλληνες καθώς τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουμε οργανωμένες πτήσεις από το εξωτερικό. Μας έχει βέβαια υποστηρίξει το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, το οποίο προσέλκυσε μεγάλο αριθμό τουριστών και από τη βόρεια Ελλάδα λόγω της σύνδεσης με Καβάλα», προσθέτει.

Το νησί χρειάζεται να αναβαθμίσει τις υποδομές του και απαιτείται ακόμη προσπάθεια για να αυξήσει τους επισκέπτες του. Οι επαγγελματίες όμως δεν μένουν με σταυρωμένα χέρια, καθώς δημιουργούν συνέργειες όπως αυτή του Ιδιωτικού Φορέα Τουρισμού και αφορά όλους όσοι εμπλέκονται με το τουριστικό επιχειρείν συνδέοντας την χιώτικη φιλοξενία, με τη χιώτικη γεύση και τη χιώτικη γη, όπως εξηγεί η κ.Μαϊστράλη.

Η Χίος διαθέτει περίπου 5000 κλίνες και έχει ένα υψηλό ποσοστό τουριστών και από την Τουρκία, που ενισχύει την τοπική οικονομία.

