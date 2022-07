Αθλητικά

Ολυμπιακός: ο Ταρίκ Μπλακ στους “ερυθρόλευκους”

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκητηση του Ταρίκ Μπλακ. Το "who is whο" του Αμερικανού παίκτη.



Ο Ολυμπιακός ενισχύεται μέσα στην ρακέτα, καθώς οι «ερυθρόλευκοι», ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ταρίκ Μπλακ, ο οποίος μεταξύ άλλων, έχει αγωνισθεί σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Η σχετική ανακοίνωση, έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ταρίκ Μπλακ. Ο Αμερικανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας.

Το who is whο

Γεννήθηκε: 22/11/1991

Υπηκοότητα: Αμερικανική

Ύψος: 2.06μ.

Θέση: Σέντερ

Προηγούμενες ομάδες:

Memphis (2010–2013)

Kansas (2013–2014)

Houston Rockets (2014)

Los Angeles Lakers (2014–2017)

Los Angeles D-Fenders (2015–2016)

Houston Rockets (2017–2018)

Maccabi Tel Aviv (2018–2020)

Zenit Saint Petersburg (2021)

Grand Rapids Gold (2021–2022)

Bahcesehir Koleji (2022)

Οι περσινοί αριθμοί του...

Στο τουρκικό πρωτάθλημα σε σύνολο 7 αγώνων είχε μέσο όρο 5.86 πόντους και 2.43 ριμπάουντ.

Στο FIBA Europe Cup σε 5 αγώνες είχε μέσο όρο 7.6 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Διασυλλογικές

Πρωταθλητής FIBA Europe Cup (2022)

Πρωταθλητής Ισραήλ (2019)

Ατομικές

Μέλος της 2ης πεντάδας του All-C-USA (2011-12)»

