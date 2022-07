Κοινωνία

Ομάδα ΔΙΑΣ: “αγώνας δρόμου” για μωρό 22 ημερών με άπνοια (βίντεο)

Συγκλονίζουν οι εικόνες από την επιχείρηση των αστυνομικών να ανοίξουν δρόμο και να φθάσει το ταχύτερο το παιδί, που δεν ανέπνεε, στο Νοσοκομείο Παίδων.

«Μάχη με το χρόνο» έδωσαν την Κυριακή, μέλη της Ομάδας ΔΙΑΣ της Αστυνομίας για την διάσωση ενός βρέφους μόλις 22 ημέρων με άπονοια.

Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙκυκλης ΑΣτυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) έπρεπε να συνδράμουν στην όσο το δυνατόν πιο άμεση μεταφορά του βρέφους από το Περιστέρι στο Νοσοκομείο Παίδων, καθώς υπήρχε ενημέρωση πως έχει καταπιεί κάποιο αντικείμενο και δεν μπορεί να αναπνεύσει.

Τα στελέχη της ΔΙΑΣ παρέλαβαν το μωρό μαζί με την μητέρα του, από την περιοχή του Περιστερίου.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, το βρέφος έφθασε στο Νοσοκομείο Παίδων μέσα σε 11 λεπτά.

Όπως σημειώνεται για την κατάσταση του μωρού, «η άμεση επέμβαση των ιατρών και η ταχεία μετάβαση του βρέφους στο νοσοκομείο ήταν καθοριστική καθώς επανήλθαν οι αισθήσεις του!»

Το βίντεο, που αναρτήθηκε στα social media της Ελληνικής Αστυνομίας, συνοδεύεται από το ακόλουθο κείμενο:

«Πόσο αργά μπορεί να νιώθουμε ότι περνάνε 11 λεπτά, όταν υπάρχει κατάσταση ανάγκης;

Κυριακή 24-25/07/2022.Πλήρωμα περιπολικού με κωδικό κλήσης Β7-4/Γ' Αλλαγής απο κοινού με την Δ.ΙΑΣ. 305-1 πραγματοποίησε απο την περιοχή του Περιστερίου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μεταφορά βρέφους σε κατάσταση άπνοιας, μόλις 22 ημερών, μαζί με την μητέρα του στο Νοσοκομείο «Παίδων» .

Εν τέλει η άμεση επέμβαση των ιατρών και η ταχεία μετάβαση του βρέφους στο νοσοκομείο ήταν καθοριστική καθώς επανήλθαν οι αισθήσεις του!»

