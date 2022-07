Πολιτική

Χατζηδάκης: Οι συντάξεις θα “ξεπαγώσουν”, παρά τον δύσκολο χειμώνα

Πώς θα προσδιοριστεί τo ποσό της αύξησης στις συντάξεις και ο νέος κατώτατος μισθός. Τι είπε για τις εκκρεμείς συντάξεις.



Την δέσμευση του ότι οι συντάξεις από τον Ιανουάριο του 2023 θα ξεπαγώσουν παρά τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, παρέθεσε μιλώντας στον ΣΚΑΙ ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης.

«Με βάση την ήδη υφιστάμενη νομοθεσία θα ξεπαγώσουν γενικώς οι συντάξεις, μετά από 12 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχουν τα απαραίτητα χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό παρά τις πιέσεις που δέχεται. «Έχουν σταθμιστεί όλα και είναι εδώ και καιρό συμφωνημένα», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επανέλαβε, ότι το ποσό της αύξησης στις συντάξεις θα προκύψει από την αύξηση του ΑΕΠ συν την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και αυτό το ποσό θα διαιρείται δια δύο.

Σημείωσε επίσης ότι από τον Ιανουάριο του 2023 θα δρομολογηθούν και οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό του νέου κατώτατου μισθού.

«Στην τελική ευθεία» βρίσκεται όπως είπε και η αποπληρωμή στις εκκρεμείς συντάξεις. Τόνισε ότι πρώτο εξάμηνο του 2022, εκδόθηκαν 15.000 παραπάνω αποφάσεις για κύριες συντάξεις σε σύγκριση με το 2019.

