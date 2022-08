Τεχνολογία - Επιστήμη

“MyAttica” - Περιφέρεια Αττικής: app για αμφίδρομη επικοινωνία με πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μια δυνατότητα ψηφιακής επικοινωνίας με τους πολίτες εγκαινιάζει η Περιφέρεια Αττικής, με την νέα εφαρμογή “MyAttica”.

Την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες της Αττικής, προσφέροντας εξειδικευμένη ενημέρωση για τα θέματα ενδιαφέροντός τους και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση γύρω από ζητήματα καθημερινότητας, διευκολύνει η νέα εφαρμογή «MyAttica» για κινητά τηλέφωνα.

Η δημιουργία της mobile εφαρμογής «MyAttica» εντάσσεται στις δράσεις επέκτασης και αναβάθμισης του Πολυκαναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής (Οδηγός του Πολίτη, Ψηφιακές Υπηρεσίες, Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 1512, Ψηφιακά Ραντεβού κ.τ.λ.) και περιλαμβάνεται στις γενικότερες δράσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού που προωθούνται από την Αυτοτελή Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης, υπό το συντονισμό της Αντιπεριφερειάρχη Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κας. Μ. Κουρή.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος στην νέα υπηρεσία που παρέχεται από την Περιφέρεια επισήμανε: « Οι εφαρμογές της νέας τεχνολογίας δίνουν την προστιθέμενη αξία στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που αξιοποιούνται προς διευκόλυνση όλων μας. Με την εφαρμογή «MyAttica» η Περιφέρεια Αττικής ενισχύει την αμφίδρομη επικοινωνία με τους πολίτες. Αυτός άλλωστε πρέπει να είναι και ένας από τους βασικούς στόχος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης: η άμεση διασύνδεση των υπηρεσιών της με τον τελικό αποδέκτη, δηλαδή όλους του πολίτες.»

Πως λειτουργεί η νέα εφαρμογή «MyAttica»

Κατεβάζοντας την εφαρμογή μέσα από τα μεγαλύτερα «καταστήματα» διανομής ψηφιακών εφαρμογών (applestore, googleplay), κάθε πολίτης μπορεί να επιλέξει τις θεματικές κατηγορίες και τις γεωγραφικές ενότητες για τις οποίες θέλει να μαθαίνει τις εξελίξεις αλλά και να αποκτήσει μια συνολική εικόνα για το έργο και τις δράσεις της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον Οδηγό του Πολίτη, το απόλυτο ψηφιακό περιβάλλον υπηρεσιών και διαδικασιών της Περιφέρειας Αττικής, ώστε να ενημερωθεί έγκυρα και έγκαιρα για τον τρόπο εξυπηρέτησής του.

Τέλος, κάθε χρήστης της εφαρμογής, έχοντας τη δυνατότητα να αναφέρει σε πραγματικό χρόνο προβλήματα που εντοπίζει και σχετίζονται με τους δρόμους της Αττικής, γίνεται μέλος μιας συμμαχίας ικανής να αντιμετωπίσει πριν και πάνω απ’ όλα τα δικά του προβλήματα καθημερινότητας.

H εφαρμογή παρέχεται δωρεάν, και μπορεί να αναζητηθεί με το λεκτικό «MyAttica» στις πλατφόρμες διανομής ψηφιακών εφαρμογών (applestore και googleplay).

Ειδήσεις σήμερα:

Fuel Pass 2: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Κόρινθος: 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του

Τροχαίο δυστύχημα: Οικογενειακή τραγωδία στη ΛΕΑ (εικόνες)