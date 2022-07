Οικονομία

Εξοικονόμηση ενέργειας με συσκότιση μνημείων και μείωση στο δημόσιο φωτισμό

Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τι είπε ο Κώστας Σκρέκας για το ενδεχόμενο διακοπών ρεύματος.

Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει η χώρα μας σχετικά με την ενεργειακή κρίση, την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται πιο κοντά στην πλήρη διακοπή της παροχής του ρωσικού φυσικού αερίου.

Το πρόγραμμα εξοικονόμησης, που δρομολογεί η κυβέρνηση από τον Αύγουστο για να αντιμετωπίσει το ενεργειακό έλλειμμα από τη μείωση του φυσικού αερίου κατά 15%, ξεκινάει από τους δημόσιους χώρους.

Ετσι, μεταξύ άλλων, θα σβήσει τη μία στις 10 λάμπες του οδοφωτισμού και τα φώτα καλλωπισμού στα αρχαιολογικά και άλλα μνημεία μετά τις 3 το πρωί

Παράλληλα, εξετάζεται δυνατότητα αποζημίωσης της βιομηχανίας, ενώ το πρόγραμμα απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ «παγώνει» για 2 ή 3 χρόνια.

Από πλευράς του, ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας «Καθημερινή», αναφέρει ότι το ενδεχόμενο της υποχρεωτικής μείωσης της κατανάλωσης στα νοικοκυριά και στη βιομηχανία, μέσω των εκ περιτροπής διακοπών ρεύματος, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε μια ενεργειακή κρίση ιστορικών διαστάσεων.



Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι οι διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά θα είναι η έσχατη λύση.

«Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα, όταν μαίνεται ένας πόλεμος δίπλας μας», τονίζει, εξηγώντας ότι με τη στενότητα ενέργειας που υπάρχει στη διεθνή αγορά, ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στον εφοδιασμό και στις τιμές.

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε επίσης ότι «η κυβέρνηση μελετάει έναν μηχανισμό στήριξης της βιομηχανίας, εάν τελικά δεν υιοθετηθεί μία πανευρωπαϊκή λύση»

Προσθέτει ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου μηχανισμού προϋποθέτει έγκριση από την Κομισιόν, ενώ η χρηματοδότησή του μπορεί να καλυφθεί και με πόρους από τις δημοπρασίες ρύπων.

