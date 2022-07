Πολιτική

Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την κοινωνία

Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπολύει σε συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση Οικονόμου.



Σκληρή και εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Σε σημερινή του συνέντευξη στο "Documento" αφού αναφέρει ότι «υπάρχει χάος ανάμεσα στην πραγματικότητα και το πώς ο πρωθυπουργός την καταλαβαίνει» προσθέτει: «Η χώρα και η ελληνική κοινωνία βιώνουν μια δυστοπία. Σπάμε το ένα μετά το άλλο, όλα τα αρνητικά ρεκόρ. Στην πανδημία με πάνω από 30.000 νεκρούς, είμαστε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη. Η τιμή του ρεύματος είναι η υψηλότερη στην Ευρώπη. Οι τιμές της βενζίνης και των ειδών πρώτης ανάγκης επίσης, μας χαρίζουν το ευρωπαϊκό μετάλλιο ακρίβειας. Τόσο για τη κυβέρνηση, όμως, όσο και την «ενημέρωση 108» είναι σα να ζούμε σε άλλη χώρα, που βρίσκεται στον αστερισμό πολλαπλών success stories.

Τα νοικοκυριά δεν τα βγάζουν πέρα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρεται στην ακρίβεια λέγοντας: «Η ακρίβεια είναι το μεγάλο πρόβλημα των ημερών, που απασχολεί εκατομμύρια νοικοκυριά. Δεν είναι θέμα ποσοστών, εικόνας, προπαγάνδας. Δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα, αυτό είναι το θέμα. Κόβουν όχι μόνο από την ψυχαγωγία και τα "περιττά" αλλά και από τα απαραίτητα και παρόλα αυτά τα χρήματα τελειώνουν την τρίτη εβδομάδα. Είδατε τις ιλιγγιώδεις τιμές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Πώς θα τα βγάλουν πέρα επιχειρήσεις και νοικοκυριά; Το ρεύμα έχει ακρωτηριάσει όχι εισοδήματα, αλλά ζωές...».

Όσο για το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι το πρόβλημα οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες αναφέρει: «Πρώτα από όλα η ακρίβεια έδειξε τα δόντια της στην Ελλάδα πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αλλά προφανώς η πληθωριστική κρίση έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά. Κανείς δεν το παραβλέπει. Όμως ο ενεργειακός πληθωρισμός στην ΕΕ από τον Μάη του '21 έως τον Μάη του '22 καταγράφηκε στο 39% και στην Ελλάδα στο 62%. Ε, αυτό το επιπλέον 23% που μας δίνει την αρνητική πρωτιά είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη, που έρχεται να προστεθεί στην αντικειμενική αύξηση των τιμών σε διεθνές επίπεδο. Και η δίδυμη αδελφή της, η αισχροκέρδεια, είναι επίσης αισχροκέρδεια Μητσοτάκη. Δείτε τα υπερκέρδη των παραγωγών της ενέργειας. Από τον Ιούλη του '21 έως τον Ιούνη του '22 είναι 2,2 δισ. Εις υγείαν των κορόιδων…».

«Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί σαν το μακρύ χέρι της αισχροκέρδειας»

Ακολούθως επιρρίπτει τις ευθύνες στον πρωθυπουργό: «Ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί τελικά σαν το μακρύ χέρι της αισχροκέρδειας στην κοινωνία. Αρνείται πεισματικά το πλαφόν στις τιμές, όταν στη Γαλλία έχει κρατικοποιηθεί η γαλλική ΔΕΗ. Αρνείται με διάφορα προσχήματα να φορολογήσει στοιχειωδώς τα υπερκέρδη, αν και υποχρεώθηκε στη Βουλή, κάτω από τη δική μας πίεση, να το υποσχεθεί. Κι έτσι βλέπουμε η Ελλάδα να είναι πρωταθλήτρια στις τιμές του ρεύματος και της βενζίνης την ίδια στιγμή που είναι στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης στις αμοιβές. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν με δυο λόγια την εμμονή του κυρίου Μητσοτάκη στην εξυπηρέτηση των καρτέλ εις βάρος της κοινωνίας».

Έκπτωση της ενημέρωσης και της δημοκρατίας

Τεράστιες ευθύνες όμως αποδίδει «στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό για την έκπτωση της ενημέρωσης ψυχής της δημοκρατίας, σε προπαγάνδα κομματική, αλλά και προσωπική». Επικαλείται την έκθεση των Ρεπόρτερ χωρίς Σύνορα που κατατάσσει την Ελλάδα στην 108η θέση και προσθέτει: «Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία του ΕΣΡ για την προβολή των κομμάτων από τα εθνικής εμβέλειας κανάλια, που παραπέμπουν σε απολυταρχικά καθεστώτα. Η απόκρυψη γεγονότων που δεν υπηρετούν το κυβερνητικό αφήγημα, η διαστρέβλωση τους όπως και η διαστρέβλωση θέσεων της αντιπολίτευσης, η "γραμμή" από το Μαξίμου για όλα τα μεγάλα και μικρότερα θέματα, η ανεξιχνίαστη δολοφονία Καραϊβάζ από μια κυβέρνηση που εκλέχτηκε με σύνθημα "νόμος και τάξη", οι παρακολουθήσεις δημοσιογράφων, οι λίστες της ντροπής για την άνευ κριτηρίων κρατική χρηματοδότηση, ο εξευτελισμός της δημόσιας τηλεόρασης με τα μηνύματα με ένδειξη SOS για να μην ανέβουν φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη με τον Λιγνάδη, και βέβαια οι διώξεις δημοσιογράφων, όπως του Κ. Βαξεβάνη και της Γ. Παπαδάκου, αποκαλύπτουν ένα ζοφερό πεδίο στην ενημέρωση».

Η ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο

Όσο για το τι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και της ακρίβειας λέει: «Θα σας πω πρώτα-πρώτα τι δεν θα κάναμε. Δεν θα κλείναμε άρον-άρον τους λιγνίτες για να κάνουμε τα επενδυτικά χατίρια ορισμένων εις βάρος της ενεργειακής ασφάλειας. Δεν θα παραδίναμε τη ΔΕΗ στην κερδοσκοπία, όταν η κρίση χτυπούσε ήδη την πόρτα της χώρας... Και φυσικά θα επιβάλαμε πλαφόν στην τιμές ενέργειας, θα περνάγαμε άμεσα υπό δημόσιο έλεγχο τη ΔΕΗ, και μη με ρωτήσετε πώς. Όπως πρέπει και όπως γίνεται. Ακόμη κι αν έπρεπε να κρατικοποιήσουμε, θα το κάναμε. Εδώ το έκανε ο Μακρόν. Η ΔΕΗ μπορεί και πρέπει να λειτουργεί με κριτήρια κοινής ωφέλειας. Θα επιβάλαμε επίσης αυστηρούς ελέγχους στις τιμές όλων των ειδών πρώτης ανάγκης και θα μειώναμε τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα και τον ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Και τέλος θα φορολογούσαμε στα αληθινά τα υπερκέρδη. Δεν θα παίζαμε θέατρο. Και μάλιστα θέατρο σκιών με πρωταγωνιστή τον πρωθυπουργό».

Εθνικό σχέδιο για τις πυρκαγιές

Ο κ. Τσίπρας επανέλαβε ότι οι πυρκαγιές είναι «εθνική τραγωδία» και προσέθεσε: «Αν συμφωνήσουμε όλοι, και νομίζω ότι συμφωνούμε, ότι η επαναλαμβανόμενη τραγωδία της φωτιάς είναι εθνική τραγωδία, τότε θα συμφωνήσουμε και ότι αυτή δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με όρους αυτοθαυμασμού, διχασμού, και επικοινωνίας… Δεν αρκεί να καταγγέλλουμε κάθε φορά τις ανεπάρκειες του κρατικού μηχανισμού και τα μεγάλα προβλήματα συντονισμού, που και στις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές αποκαλύφθηκαν. Οφείλουμε πριν είναι πολύ αργά να κατανοήσουμε ότι το πρόβλημα ξεπερνά τα κομματικά όρια, τα όρια μιας κυβερνητικής τετραετίας, και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με όρους εθνικής σοβαρότητας και διάρκειας».

Έλλειψη ενσυναίσθησης του κ. Μητσοτάκη

Επικεντρώνει όμως στον πρωθυπουργό καταλογίζοντάς του έλλειψη ενσυναίσθησης και «εξηγεί»: «Όταν μιλάμε για ενσυναίσθηση μιλάμε για τη συναισθηματική ταύτιση με την ψυχική κατάσταση των άλλων, την κατανόηση των κινήτρων και της στάσης της. Ο κύριος Μητσοτάκης διακρίθηκε όλο το διάστημα της διακυβέρνησής του από σοβαρή έλλειψη αυτού του πολιτικού και ανθρώπινου χαρακτηριστικού. Δεν καταλαβαίνει την πραγματικότητα, δεν είναι σε θέση όχι να ταυτιστεί, αλλά ούτε να κατανοήσει την κοινωνία και τις ανάγκες της, να νιώσει τα συναισθήματα των απλών ανθρώπων. Με την πανδημία πήγαινε ανέμελες βόλτες στην Πάρνηθα και διασκέδαζε στην Ικαρία, σπάζοντας την καραντίνα που ο ίδιος είχε επιβάλει. Την ίδια στιγμή καταδίωκε με την Αστυνομία τους νέους με μεγάλη αγριότητα, γιατί δήθεν διέδιδαν τον ιό. Τώρα, με την ακρίβεια, εμφανίζει μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά και η Ελλάδα ζει στιγμές ευτυχίας».

Συνεχίζοντας την προσωπική επίθεση αναφέρεται και στις «αγροτικές ενισχύσεις που εισέπραξε ο πρωθυπουργός»: «Όταν ο πρωθυπουργός τής χώρας, ένας πλούσιος μάλιστα πολιτικός όπως δείχνουν τα πόθεν έσχες του, ζητά και παίρνει αγροτικές ενισχύσεις λίγων χιλιάδων ευρώ, γιατί το κάνει; Του λείπουν αυτά τα χρήματα; Όχι. Απλά ο άνθρωπος που ασχολείται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την εικόνα και την επικοινωνία, δεν μπορεί να κατανοήσει ότι αυτό είναι ένα πολύ κακό σήμα προς τη κοινωνία για τον ίδιο. Δεν μπορεί να καταλάβει τα συναισθήματα που προκαλεί η στάση του αυτή».

Πρέπει να επαγρυπνούμε στα εθνικά θέματα

Για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα αναφέρει: «Πιστεύω ότι πρέπει να ανησυχούμε, ή πιο σωστά να επαγρυπνούμε. Να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε την ακεραιότητα της πατρίδας και τη διεθνή της θέση. Με ψυχραιμία όμως και χωρίς σπασμωδικές κινήσεις. Αυτό απαιτεί ομοψυχία στα βασικά, στις κόκκινες γραμμές που έχουμε καθορίσει. Εκεί δεν χωρούν κομματικές διαμάχες και αμφισβητήσεις. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να ανησυχούμε και για την ΙΧ εξωτερική πολιτική που ασκεί ο κύριος Μητσοτάκης… Χρειάζεται μια άλλη εξωτερική πολιτική, που θα έχει σταθερό πρόταγμα τη σταθερότητα και την ειρήνη. Και θα συνδυάζει την πιο αποφασιστική στάση απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις με την πιο συστηματική προσπάθεια να ανοίξουμε δρόμους διαλόγου με την Τουρκία.»

Ουκρανικό: επιδίωξη της ειρήνης

Για το ουκρανικό αφού αναφέρει ότι η Ευρώπη πυροβολεί τα πόδια της προσθέτει: «Πιστεύω ότι η επιδίωξη της ειρήνης πρέπει να επανέλθει στην πρώτη θέση της ευρωπαϊκής ατζέντας. Διαφορετικά κανένας δεν αισθάνεται πια ασφαλής για το πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η παγκόσμια αναμέτρηση, δεδομένου ότι και η Ρωσία διαθέτει μεγάλες δυνατότητες, αντοχή, και σημαντικές συμμαχίες. Μια σύγχρονη εκδοχή της ειρηνικής συνύπαρξης είναι πιστεύω πιο αναγκαία από ποτέ».

Είμαστε σε ετοιμότητα για εκλογές

Για το αίτημά του για πρόωρες εκλογές αναφέρει: «Αν μιλάμε για σοβαρότητα, εκείνος που παίζει επί μήνες με τις εκλογές είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δημιούργησε εκλογικό κλίμα, όρισε υποψηφίους, έδωσε διαρροές ακόμα και για την ημερομηνία και ύστερα έκανε πίσω. Καθώς όμως τα πάντα, και τις εκλογές, τα διαχειρίζεται με όρους κερδοσκοπικού fund, κανείς δεν ξέρει πότε θα κρίνει ότι τον συμφέρει να στήσει κάλπες. Συνεπώς είμαστε σε ετοιμότητα. Από κει και πέρα αυτό που έχει σημασία για μας και πιστεύω για την πλειοψηφία του λαού μας είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Κάθε μέρα που περνάει ο κύριος Μητσοτάκης σωρεύει καταστροφές στη χώρα, διαχέει ένα κλίμα φθοράς και διαφθοράς στην κοινωνία, διαβρώνει το κράτος δικαίου, διασπά την ταλαιπωρημένη κοινωνική συνοχή. Να φύγουν πριν είναι πολύ αργά, αυτή είναι η θέση μας. Και να αναλάβει την ανάταξη της χώρας μια προοδευτική κυβέρνηση με στόχο και όραμα την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αναγέννηση. Με διαφάνεια, εντιμότητα, και προσήλωση στο λαό και την αλήθεια».

Το κράτος δικαίου δεινοπαθεί τα τελευταία χρόνια

Με αφορμή την απόπειρα παρακολούθησης του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει: «Το Κράτος Δικαίου δεινοπαθεί στη χώρα τα τελευταία τρία χρόνια. Η συμμαχία του κου Μητσοτάκη με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και η κυριαρχία που αυτή τού προσφέρει στα ΜΜΕ, έχει δημιουργήσει στον ίδιο και στους συνεργάτες του μια αίσθηση ανεξέλεγκτης παντοδυναμίας. Κάνουν πράγματα που καμία άλλη κυβέρνηση δεν επιχείρησε να κάνει, τουλάχιστον όχι χωρίς καθοριστικό πολιτικό κόστος». Ενδεικτικά αναφέρει: «Σε ποια άλλη χώρα θα υπήρχαν επιβεβαιωμένες καταγγελίες για παρακολούθηση τηλεφώνων δημοσιογράφων και πολιτικών αρχηγών από παράνομο λογισμικό και δεν θα γινόταν πολιτικός σεισμός; Αυτά γίνονται μονάχα στην Ελλάδα του κου Μητσοτάκη, που έταξε επιτελικό κράτος και έφτιαξε τελικά ένα κράτος τσιφλίκι και λάφυρο. Ιδιωτικό και κομματικό. Η καθεστωτική αυτή δυστοπία, όμως πρέπει να τελειώνει. Και για να τελειώνει, πέραν της λαϊκής ετυμηγορίας, είναι αναγκαία και η κοινή στάση όλων των δημοκρατικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενου πολίτη, προφανώς και εντός της συντηρητικής παράταξης. Γιατί δεν είναι θέμα κομματικής αντιπαράθεσης. Είναι θέμα Δημοκρατίας».

Οικονόμου: Ποταπή επίθεση λάσπης του Τσίπρα προς τον πρωθυπουργό

«Το γεγονός ότι, ακόμη και από τις διακοπές του στην Πορτογαλία, επιδίδεται σε άλλη μια ποταπή επίθεση λάσπης προς τον πρωθυπουργό, αναδεικνύει την απύθμενη εμμονή του κ. Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου για τη συνέντευξη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξη Τσίπρα στην εφημερίδα Documento.

«Μάλλον, το σαράκι που τον τρώει είναι ότι θα ήθελε, όσο κυβέρνησε, να είχε καταφέρει να κάνει έστω και ένα ψήγμα των όσων πετύχαμε σε τρία χρόνια, προκειμένου η κοινωνία να παραμένει όρθια, παρά τις αλλεπάλληλες διεθνείς κρίσεις. Τελικά, το μίσος είναι ο θυμός των αδύναμων και οι εμμονές, που εκφράζονται με ψέματα και απίθανες ανακρίβειες, το τελευταίο καταφύγιο όσων δεν μπορούν να σκεφτούν δημιουργικά και να παράγουν έργο για την πατρίδα και τους πολίτες», πρόσθεσε ο κ. Οικονόμου.

Σε απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλου, στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρεται «Αυτό που έχει πετύχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η φτώχεια να επιστρέφει ξανά στην χώρα, να έχουμε αρνητικά ρεκόρ σε αυξήσεις στις τιμές στην ενέργεια και να πληρώνουμε τα πιο ακριβά καύσιμα. Ταυτόχρονα με την άρνηση μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής, την επιβολή πλαφόν στην ενέργεια και μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα η κυβέρνηση Μητσοτάκη συντονίζει κανονικά τη λεηλασία κατά της κοινωνίας. Οι αρνητικές πρωτιές δείχνουν την ανεπάρκεια Μητσοτάκη να στηρίξει την κοινωνία και την εξάρτηση από τα συμφέροντα των ισχυρών. Όσο για το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης Μητσοτάκη το μίσος είναι βαριά λέξη, το μόνο που τους αξίζει είναι λύπηση και απαξία».

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση αναφέρει «Την ώρα που η Τουρκία προαναγγέλλει γεωτρήσεις απειλώντας ευθέως την πατρίδα μας, ενώ οι Έλληνες οδηγούνται στην ενεργειακή καταστροφή οι κύριοι Μητσοτάκης, Τσίπρας και τα κόμματα τους ελλείψει επιχειρημάτων και προτάσεων ρίχνουν «λάσπη στον ανεμιστήρα» συμπαρασύροντας την κοινωνία στο βούρκο της ανικανότητας τους. Η Ελληνική Λύση δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτόν τον πολιτικό κατήφορο και τους αφήνει να κυλιούνται μόνοι τους στο πολιτικό βούρκο που οι ίδιοι δημιουργούν».

