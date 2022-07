Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Βίντα στην “Ένωση” και με την... βούλα (εικόνες)

Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές της σύγχρονης Ιστορίας της, ολοκλήρωσε η ΠΑΕ ΑΕΚ. Ποιος είναι ο Ντομαγκόϊ Βίντα.



Μία από τις σημαντικότερες μεταγραφές της σύγχρονης Ιστορίας της, ολοκλήρωσε σήμερα η ΠΑΕ ΑΕΚ. Οι διοικούντες την Ενωση, ανακοίνωσαν την απόκτηση του Κροάτη διεθνή αμυντικού, Ντομαγκόϊ Βίντα, ο οποίος έχει πλούσιες παραστάσεις σε διεθνές επίπεδο, καθώς έχει αγωνισθεί στην Λεβερκούζεν, στην Ντιναμό Κιέβου και στην Μπεσίκτας.

Ο έμπειρος στόπερ, διακρίνεται ιδιαίτερα για τον δυναμισμό και την κυριαρχία του στον «αέρα», ενώ μετρά 98 συμμετοχές και τέσσερα γκολ με την εθνική Κροατίας.

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ, έχει ως εξής:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Ντομαγκόι Βίντα. Ο διεθνής Κροάτης αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2024.

Ο Ντιμαγκόι Βίντα γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1989 στην πόλη Νάσιτσε της Κροατίας. Σε ηλικία 14 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Όσιγεκ, με την οποία έκανε και το επαγγελματικό του ντεμπούτο στα 17 του χρόνια. Με την κροατική ομάδα πραγματοποίησε συνολικά 90 συμμετοχές (6 γκολ, 4 ασίστ) μέχρι το καλοκαίρι του 2010, όταν και πήρε μεταγραφή στη Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Στη Γερμανία αγωνίστηκε τη σεζόν 2010-11 και πραγματοποίησε 9 εμφανίσεις συνολικά, οι 8 στο UEFA Europa League. Το καλοκαίρι του 2011 επέστρεψε στην Κροατία για τη Ντιναμό Ζάγκρεπ, με την οποία αγωνίστηκε σε 68 παιχνίδια (8 γκολ, 5 ασίστ) έως τον Ιανουάριο του 2013, όταν και πήρε μεταγραφή στη Ντιναμό Κιέβου, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο.

Με την ουκρανική ομάδα αγωνίστηκε σε 160 ματς (13 γκολ, 8 ασίστ) μέχρι την ολοκλήρωση του συμβολαίου του τον Ιανουάριο του 2018, με την Τουρκία και τη Μπεσίκτας να είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης μέτρησε 168 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, σκοράροντας 16 φορές.

Στην καριέρα του έχει κατακτήσει δύο Πρωταθλήματα (2012, 2013) και ένα Κύπελλο (2012) Κροατίας, δύο Πρωταθλήματα (2015, 2016), δύο Κύπελλα (2014, 2015) και ένα Σούπερ Καπ (2017) Ουκρανίας, όπως επίσης ένα Πρωτάθλημα (2021), ένα Κύπελλο (2021) και ένα Σούπερ Καπ (2022) Τουρκίας.

Υπήρξε διεθνής με όλες τις «μικρές» Εθνικές ομάδες της Κροατίας και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην Εθνική Ανδρών σε ηλικία 21 ετών. Από τότε αποτελεί βασικό στέλεχος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του, έχοντας φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Έχει συμμετάσχει στα Euro 2012 και 2016, όπως επίσης στα Μουντιάλ του 2014 και του 2018, όντας βασικό στέλεχος της ομάδας που έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης το 2018. Συνολικά μετράει 98 συμμετοχές και 4 γκολ.

Ντομαγκόι, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ»!

