Κρήτη: Γαμπρός έκανε είσοδο στο γάμο του με τον... ύμνο του ΠΑΣΟΚ (βίντεο)

Oι παρευρισκόμενοι, μετά το πρώτο σάστισμα, άρχισαν να τον χειροκροτούν.



Ύμνος του ΠΑΣΟΚ, φωτοβολίδες, χειροκροτήματα… Όχι, δεν ήταν μια προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑΣΟΚ αλλά ένας γάμος που έγινε στην Κρήτη.

Ο γάμος του ζευγαριού έγινε νότια της Κρήτης, στην Άρβη αφού από εκεί κατάγεται η νύφη.



Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι ο γαμπρός επέλεξε να κάνει είσοδο στο γλέντι που ακολούθησε στο λιμάνι του χωριού με τον ύμνο του ΠΑΣΟΚ!



«Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα ναι» ακουγόταν από τα ηχεία, όταν ο γαμπρός μπήκε στο χώρο και οι παρευρισκόμενοι, μετά το πρώτο σάστισμα, άρχισαν να τον χειροκροτούν.

