“Αμπντουλχαμίτ Χαν”: έξοδος για “δοκιμές” στην Μεσόγειο

Που βρίσκεται το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο, μετά την “αιφνιδιαστική” έξοδο του στην Μεσόγειο, το βράδυ του Σαββάτου. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για τις κινήσεις του.

Από το βράδυ του Σαββάτου, οπότε βγήκε από το λιμάνι Τασουκού της Τουρκίας, το γεωτρύπανο «Αμπντουλχαμίτ Χαν», παραμένει στα νοτιοδυτικά της Τουρκίας, ανάμεσα στα τουρκικά παράλια και στα Κατεχόμενα της Κύπρου.

Το πλωτό γεωτρύπανο της Τουρκίας, παραμένει αγκυροβολημένο στο ίδιο σημείο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Marine Traffic.

Συνοδεύεται από το ανεφοδιαστικό «Ιλχάν», ενώ κοντά του επίσης πλέουν ένα ρυμουλκό και ένα πολεμικό πλοίο του τουρκικού στόλου.

Αναλυτές εκτιμούν πως πιθανώς η «πρόωρη» έξοδος του γεωτρύπανου στα ανοιχτά, αφορά τις δοκιμές και τα διαδικαστικά που απαιτούνται για να ξεκινήσει το ταξίδι του, στις 9 Αυγούστου, όπως έχουν ανακοινώσει οι Τούρκοι, ημέρα μάλιστα κατά την οποία ο ίδιος ο Ερντογάν θα ανακοινώσει και το «δρομολόγιο» του «Αμπντουλχαμίτ Χαν».

Ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ, είχε δηλώσει ότι το γεωτρύπανο θα κάνει έρευνες «εντός των τουρκικών θαλασσίων περιοχών ευθύνης».

Πριν από τρεις ημέρες, στις 27 Ιουλίου, ο κατοχικός ηγέτης, Ερσίν Τατάρ, στη διάρκεια επίσκεψης στην Τουρκία, φωτογραφήθηκε μπροστά από το τουρκικό γεωτρύπανο.

Σημειώνεται πάντως ότι για να ξεκινήσει πορεία που θα αφορά έρευνα, θα πρέπει να εκδοθεί σχετική Navtex, κάτι που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει.

Κυπριακά ΜΜΕ, επικαλούμενα τουρκικές πηγές, αναφέρουν ότι μία από τις κινήσεις που εξετάζει η Άγκυρα είναι να πραγματοποιήσει την πρώτη της γεώτρηση εκτός της κυπριακής ΑΟΖ, πιθανότατα στον κόλπο της Αττάλειας, ενώ η δεύτερη πιθανότητα είναι το πλοίο να σταλεί περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Πάφου, ανοιχτά της χερσονήσου του Ακάμα.

Το τρίτο σενάριο αφορά στις περιοχές νοτιοδυτικά της Κύπρου, στο τεμάχιο 6. Περίπου το μισό τεμάχιο 6 το «διεκδικεί» η Τουρκία, ως τμήμα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, στο πλαίσιο οριοθέτησης ανάμεσα σε Τουρκία και Αίγυπτο, μη λαμβάνοντας υπόψιν την Κύπρο.

Το τέταρτο τουρκικό γεωτρύπανο είναι 7ης γενιάς και πήρε το όνομά του από τον «Αμπντουλχαμίτ Χαν», αιμοσταγή σουλτάνο στον οποίον ο Ερντογάν βλέπει αρκετούς συμβολισμούς. Ενδεικτικά, η τουρκική Ιστορία χαρακτηρίζει τον Αμπντουλχαμίτ Χαν ως τον «Πάπα του Ισλάμ».

