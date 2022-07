Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: νεκρός από πυροβολισμό

Αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή, μετά απο τηλεφώνημα και βρήκαν αιμόφυρτο τον άνδρα.

Νεκρός απο πυροβολισμό έπεσε ένας άνδρας στην οδό Στρατηγού Μακρυγιάννη 9 , στην Αγία Βαρβάρα.

Η Άμεση Δράση δέχθηκε γύρω στις 15:00 της Κυριακής, ένα τηλεφώνημα για πυροβολισμό.

Όταν έφθασαν επί τόπου οι αστυνομικοί, εντόπισαν έναν άνδρα αιμόφυρτο, πεσμένο στο έδαφος.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο άνδρας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου δυστυχώς όμως κατέληξε.

Μέχρι στιγμής τα στοιχεία του άνδρα, όπως και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστά.

