Κοινωνία

Φυλακές Κορίνθου: Απόπειρα απόδρασης κρατουμένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένταση επικράτησε στις φυλακές Κορίνθου το βράδυ του Σαββάτου, όταν σημειώθηκε εξέγερση κρατουμένων. Τι ακριβώς συνέβη.



Ένταση επικράτησε στις φυλακές Κορίνθου το βράδυ του Σαββάτου, όταν σημειώθηκε εξέγερση κρατουμένων.

Οι κρατούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες από τοπικά μέσα, έκαψαν στρώματα και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές εντός της φυλακής, και αρνήθηκαν να μπουν στα κελιά τους.

Στην περιοχή έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη, ενώ έγιναν 20 συλλήψεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγινα: Θρίλερ με 20χρονη που βρέθηκε απαγχονισμένη στην αυλή του σπιτιού της

Γυναικοκτονία στο Ρέθυμνο: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την σύζυγό του

Ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν έφαγε “Κρητικά” στην Αθήνα - Τι είπε στον σεφ (εικόνες)