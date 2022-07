Κοινωνία

Φωτιές: Πύρινα μέτωπα σε όλη τη χώρα

Η μεγαλύτερη φωτιά καίει στον Δομοκό και για την κατάσβεση της επιχειρούν και εναέρια μέσα.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κοινότητα Βελεσιώτες του Δήμου Δομοκού Φθιώτιδας, ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (31/7), λίγο μετά τις 12:30.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες δυνάμεις από το ΠΚ Δομοκού και την ΠΥ Λαμίας, καθώς και εναέριες δυνάμεις με εντολή του Περιφερειακού Διοικητή Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας Αρχιπύραρχου Κωνσταντίνου Θεοφιλόπουλου.

Μάλιστα τα δύο PZL από το αεροδρόμιο της Λαμίας, μέσα σε 20 λεπτά είχαν πραγματοποιήσει τις ρίψεις τους, περιορίζοντας σημαντικά το μέτωπο της πυρκαγιάς, ενώ θα συνεχίσουν να κινούνται στην περιοχή ώστε αν χρειαστεί να επιχειρήσουν ξανά.

Μάχη με τις φλόγες δίνουν όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις και σε άλλες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα επίγειες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση πυρκαγιών, στη Μύρινα της Λήμνου, στο Κυψελοχώρι και στις Μικροθήβες στη Θεσσαλία, στον Αλμυρό Μαγνησίας, στο Ρόλο Αχαΐας, στα Γιάννενα και στη Σκάλα Λακωνίας.

Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα και μετά από συντονισμένες ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων, τέθηκαν υπό έλεγχοι οι φωτιές στον Αλμυρό, στα Γιάννενα, στη Σκάλα Λακωνίας, στη Μύρινα, στο Κυψελοχωρι Θεσσαλίας και στις Μικροθήβες.

