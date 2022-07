Κόσμος

Πακιστάν: Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μέσα σε 10 λεπτά (εικόνες)

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,5 και 5,1 Ρίχτερ, μέσα σε διάστημα 10 λεπτών σημειώθηκαν στο Πακιστάν, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Ο πρώτος σεισμός καταγράφηκε στις 16:40 ώρα Ελλάδας και ήταν μεγέθους 5,5 Ρίχτερ και ο δεύτερος καταγράφηκε στις 16:50 και είχε μέγεθος 5,1 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ήταν 19 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Πασνί, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του δεύτερου σεισμού ήταν 27 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Πασνί, με εστιακό βάθος επίσης 10 χιλιόμετρα.

