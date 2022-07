Αθλητικά

Τζόκοβιτς: “Παράθυρο“ για συμμετοχή του στο US Open

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας εξηγεί ότι προπονείται με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να λάβει μέρος στο τελευταίο Major της χρονιάς.





Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Νόβακ Τζόκοβιτς εμφανίζεται χωρίς φανέλα και ιδιαίτερα παθιασμένος, να προπονείται σε ένα γήπεδο με σκληρή επιφάνεια, κάτω από τον ήλιο, δηλαδή, σε συνθήκες παρόμοιες, με αυτές που θα επικρατούν στο US Open (29-8/11/9).

Ο κορυφαίος Σέρβος τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς, εξηγεί ότι προπονείται με αυτόν τον τρόπο, προκειμένου να λάβει μέρος στο τελευταίο Major της χρονιάς.

Εκτός από το ότι, ως μη υπήκοος των Ηνωμένων Πολιτειών και μη εμβολιασμένος, ο Τζόκοβιτς, δεν έχει επί του παρόντος την άδεια για να εισέλθει στο αμερικανικό έδαφος, αλλά και στον Καναδά. Και επομένως δεν μπορεί να είναι βέβαιος ότι θα αγωνισθεί στο Masters 1000 στο Μόντρεαλ (7 έως 14 Αυγούστου), στο Σινσινάτι (14 έως 21 Αυγούστου) και στο US Open.

Ο «Νόλε» το γνωρίζει καλά και διευκρινίζει επίσης ότι προπονείται «σε περίπτωση που υπάρξει πιθανότητα να ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Διευκρινίζοντας όμως, ότι αυτό το ενδεχόμενο ενισχύεται από όλες τις μαρτυρίες που έχει λάβει υπέρ του, ίσως και να επιχειρεί να ασκήσει λίγη πίεση μέσω των ΜΜΕ.

