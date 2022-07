Κοινωνία

Βιασμός ανήλικης: Οι γονείς της 14χρονης μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Σοκάρουν με τις αποκαλύψεις τους στον ΑΝΤ1 οι γονείς της ανήλικης. Ποια είναι η ψυχολογική κατάσταση του κοριτσιού.

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία ενός 14χρονου κοριτσιού και των γονιών του, για ασελγείς πράξεις κατ΄ εξακολούθηση, αλλά και για πορνογραφικές προεκτάσεις από τον 52χρονο ένστολο - προπονητή της ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχει καταγγελία για βιασμό, αλλά για ασέλγεια κατ΄ εξακολούθηση, ωστόσο σε ανάρτηση του ο Τάκης Θεοδωρικάκος κάνει λόγο για βιασμό της ανήλικης απο τον αστυνομικό.

Οι γονείς της 14χρονης μίλησαν αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 "είδα τα μηνύματα στο κινητό της, τον τελευταίο καιρό το παιδί δεν ήθελε να πηγαίνει προπόνηση" είπε η μητέρα του κοριτσιού ενώ ο πατέρας της δήλωσε συγκλονισμένος "προσοχή στα παιδιά. Εμείς τον εμπιστευτήκαμε και λόγω επαγγέλματος και μας την έκανε...".

Σοκάρει και η αποκάλυψη τους για ξυλοδαρμό της ανήλικης "τη χτύπαγε, της είχε ζητήσει βίντεο - κλήση και αρνήθηκε και όταν πήγε προπόνηση τη χτύπησε και της έδεσε τα χέρια στην πλάτη".

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ψυχολόγος της αστυνομίας βρέθηκε για ώρες στο σπίτι του παιδιού, με τη 14χρονη να είναι λιγομίλητη και σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση.

Σοκάρουν τα στοιχεία της δικογραφίας

Την ίδια ώρα, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες περιλαμβάνει η δικογραφία της υπόθεσης του αστυνομικού – προπονητή βόλεϊ, ο οποίος συνελήφθη.

Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας ο άνδρας είχε προσεγγίσει την ανήλικη από τον Ιανουάριο του 2022, οπότε και προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις με τη μαθήτρια ενώ λίγους μήνες αργότερα κάνοντας χρήση προφίλ σε διαδικτυακή εφαρμογή επιχειρούσε συστηματικά να παρασύρει την ανήλικη σε πορνογραφικές παραστάσεις.

Την 27η Ιουλίου οι γονείς της μαθήτριας μαζί με την κόρη τους προχώρησαν σε καταγγελία σε βάρος του αστυνομικού στην Ασφάλεια Μυτιλήνης.

Όπως περιγράφεται στην δικογραφία, σύμφωνα με την καταγγελία των γονιών και την ανήλικής, ο άνδρας κατά την επιστροφή από τις προπονήσεις βόλεϊ, στις οποίες συμμετείχε η ανήλικη, συστηματικά την οδηγούσε σε ερημικές τοποθεσίες και την θώπευε, ενώ την τελευταία φορά πριν την καταγγελία της ζήτησε να προβεί σε στοματικό σεξ.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην δικογραφία πριν από περίπου είκοσι μέρες, ο προπονητής οδήγησε την κοπέλα σε απομονωμένη τοποθεσία της κατέβασε το σορτσάκι και το εσώρουχό και τη βίασε, παρά το γεγονός ότι το κορίτσι του ζητούσε επίμονα να σταματήσει, ενώ φέρεται η ανήλικη να μην είχε προηγούμενη σεξουαλική εμπειρία.

Παράλληλα, ο αστυνομικός φέρεται να την πίεζε διαρκώς να του αποστείλει βίντεο και φωτογραφίες με σεξουαλικό περιεχόμενο σε διαδικτυακή εφαρμογή.

Από την πλευρά της η μητέρα της ανήλικης στην κατάθεση της είπε μεταξύ άλλων ότι από τον Απρίλιο του 2022, ο αστυνομικός, προθυμοποιούταν και αναλάμβανε να επιστρέψει την ανήλικη κόρη της στο σπίτι της, τακτική την οποία ακολουθούσε και απέναντι σε άλλες ανήλικες.

Η μητέρα, ζήτησε την ιατροδικαστική εξέταση της κόρης της ενώ σύμφωνα με την δικογραφία εξετάστηκε στη Μυτιλήνη και δεύτερη ανήλικη από πραγματογνώμονα – ψυχολόγο.

